Lavaştan taşan lezzet: Mersin usulü orijinal tantuni tarifi

MasterChef Türkiye 2021'in bu akşamki bölümünde yapılan tantuni tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki evde tantuni nasıl yapılır? İşte Mersin usulü tantuni tarifi ve malzemeleri.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, en lezzetli tantuniyi yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise tantuni tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Mersin usulü et tantuni nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Tantuni; lavaşı,, limonu, baharatları ve etiyle damaklarda şölen yaratan bir Mersin lezzeti.

Peki, evde kolay tantuni nasıl yapılır?Tantuni tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 30 Ağustos MasterChef 2021 orijinal tantuni tarifi ve malzemeleri...

TANTUNİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

500 g dana eti

Yarım demet maydanoz

2 orta boy domates

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

1 adet kuru soğan

Lavaş

Sumak

Toz kırmızı biber

TANTUNİ NASIL YAPILIR? MERSİN USULÜ TANTUNİ TARİFİ

Minik minik doğradığınız etleri haşlamaya bırakın. Suyunu çekerek yumuşayan etlerinizi yarım saat kadar dinlendirin.

Bu esnada soğan ve maydanozlarınızı dilediğiniz boyutta doğrayın.

Etinizi tekrar ocağa alarak biraz yağ ekleyio kavurun, Aralıklarla kavurmaya devam ederek su ekleyin. Tuz, sumak ve kırmızı toz biberi ekleyerek tatlandırın.

Ardından tantuni etinizin yağlı suyuna lavaşı bandırarak her yerine sosun gelmesini sağlayın.

Yağlı lavaşı tabağınıza alarak önce etinizi daha sonra soğan ve maydanozunuzu koyun, sıkı bir dürüm yapın.

Üzerine tercihen limon sıkabilirsiniz.

Sunum tabağına aldığınız tantunileri ince ince doğradığımız kırmızı lahana, turp, roka ve biber turşusu ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!