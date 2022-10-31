Lebon Pastanesi ne zaman ve nerede kuruldu? 212 yıllık Lebon Pastanesi neden kapandı?

Lebon Pastanesi ne zaman ve nerede kuruldu? 212 yıllık Lebon Pastanesi neden kapandı?

Tarihi Lebon Pastanesi, mülk sahibinin istediği yüksek kira bedeli sebebiyle 212 yıl sonra kapandı.

İsitklal Caddesi'nin sembol dükkanlarından olan Türkiye'nin ilk pastanesi 212 yıllık Lebon Pastanesi kepenk kapattı. Lebon Pastanesi'nin kapanacağı haberlerinin çıkmasından sonra Lebon Pastanesi'nin tarihi merak konusu haline geldi.

Beyoğlu'nun en eski dükkanlarından olan Lebon Pastanesi'nin kapanması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte ünlü Lebon Pastanesi'nin merak edilenleri.

212 yıl önce kuruldu

İstiklal Caddesi'nin tarihi dükkanlarından olan Lebon Pastanesi, 1810 yılında Edouard Lebon tarafından Beyoğlu'nda kurulmuştur. Kurucu Lebon'un hayatını kaybetmesinden sonra 1937 yılında işletmenin yönetimini yardımcısı Kostas Litopoulos aldı.

Pastanenin isim hakkı 1985 yılında Abdurrahman Cengiz ve Şakir Ekinci tarafından satın alındı. O tarihten günümüze kadar faaliyetlerini sürdüren Lebon Pastanesi kapanma kararı aldı.

185 bin liralık kira bedeli

Lebon Pastanesinin kapanma sebebi yüksek kira istenmesi olarak açıklandı. Mülk sahibi kira bedelini 10 bin dolar yani yaklaşık 185 bin liraya yükseltince Lebon Pastanesi kapanmak zorunda kaldı.