Leicester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City - Napoli arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçını kaçırmak istemeyenler, "Leicester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açıldı ve nefes kesen karşılaşmalara sahne olan grup maçları başladı.

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe dışında da diğer UEFA maçlarını izlemek isteyenler ise araştırma yapıyor.

Bu karşılaşmalardan birisi Leicester City- Napoli maçı olurken, maçın favorisi ise Napoli gibi duruyor.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, "Leicester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki,Leicester City- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEİCESTER CİTY-NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leicester City - Napoli maçı, bugün oynanacak ve karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

Leicester City ile Napoli arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Exxen'den canlı yayınlanacak. Maçı sadece Exxen platformuna üye olanlar izleyebilecek.

Leicester City ve Napoli'nin karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Leicester King Power Stadyumu'nda oynanacak.