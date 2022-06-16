Levent'in ortasında yükselen cami, bu yıl içinde açılacak

Beşiktaş Levent'te yapımı henüz devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin iç dekorasyonu deniz ve su temasıyla yapılırken, caminin bu yıl içinde ibadete açılabileceği belirtildi.

İstanbul Beşiktaş Levent'te, iş merkezlerinin ortasından bir cami yükselmeye başladı.

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Caminin iç kısmındaki çalışmalar ise devam ediyor.

2022 yılında ibadete açılacak

Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatması için caminin iç dekorasyonunda yapılacak süslemeler ve asılacak ayetler deniz ve su teması olacak. Caminin halısının rengi mavi tonlarında olurken, kuşak kısmına Rahman Suresi yazılacak. Öte yandan, caminin 2022 yılı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.





4 katlı otoparkı bulunuyor

İhale bedeli 159 milyon 738 bin TL olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselmeye devam ederken, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.

23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek. İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 1 de çok amaçlı salon yer alacak.





"2022 senesi içerisinde camimizde namaz kılacağız inşallah"

Camii inşaatı hakkında bilgi veren Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatının koordinatörü, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Kaba inşaatımız bitti. Minarelerimizin 2 tanesi bitti. Alemlerini taktık, çinilerini koyduk, boyasını yaptık. Diğer iki minaremizde de iskeleler kurulmuş durumda. Aşağıda alemleri hazırlanmış, üzerine kurşun kaplamaları yapılacak, alemleri takılarak yerine monte edilecek. Bu camimiz bir cuma namazı ihtiyacı için bölgenin çok gerekli bir noktasında. Yaklaşık kapalı açık alanlarında 20 bin insan namaz kılabilecek. Burası Barbaros Hayrettin Paşa’nın askerlerinin eğitim alanı, biz de konsept olarak deniz ve suyu dikkate aldık. Bizim ana kubbe ve kuşak yazımızda bunu hissedecekler. Camimizin içerisinde kullandığımız süslemelerde cam, vitray ve diğer çalışmalarda bunu hissedecekler. Bu sene içerisinde burada namaz kılarak Kur'an-ı Kerim’in ayetlerine ve hadislere layık oluruz diye umut ediyorum. Halımız şu an atölyelerde imal edilmektedir. Halıda tercih ettiğimiz renk, caminin genel konsepti olan deniz ve suya yakın bir renk olması gerekiyor. Bu da mavi ve tonları olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. 2022 senesi içerisinde camimizde namaz kılacağız İnşallah." dedi.