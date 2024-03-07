Leylek Yaren’in ardından eşi Nazlı da balıkçı Adem Amca'nın yanında Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Amca ile 13 yıllık dostluğu dünyanın gündemine oturan Yaren'in eşi Nazlı da Adem Amca'nın yanına geldi. Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın buluşma anı anbean kameraya yansıdı.

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İHA

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin dört bir yanından merakla beklenen bir olay gerçekleşti: Adem Amca ile Yaren Leylek'in buluşması. Bu buluşma, ülkenin gündemine oturdu ve Yaren Leylek'in eşi de dün akşam saatlerinde yuvaya ulaştı.

Leylek köyünde, 13 yıldır balıkçılık yapan Adem Yılmaz'ın kayığına her yıl konan Yaren Leylek, bu dostluğuyla insanların kalbinde taht kurmuştu. Yaren, göçten döndüğünde her zaman Eskikaraağaç'taki yuvasına yerleşir ve yazı bu köyde geçirirdi. Her sabah, balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte denize açılarak balık tutarlardı.

Nazlı da eşi Yaren ile birlikte görüldü

Göç döneminde ise Yaren genellikle ilk önce gelir, ardından birkaç gün içinde eşi Nazlı da onun yanına ulaşırdı.

Bu yılki kavuşmaları ise dün gerçekleşti. Karacabey Belediyesi'nin yarenleylek.com üzerinden açtığı canlı yayında Yaren’i ve eşini aynı anda görenler, büyük mutluluk yaşadı.

Altı ay sonra yeniden yuvada buluştular

O anları doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyadan duyurdu. Alper Tüydeş, sabah saatlerinde "Yaren Leylek eşini bekliyor" diye bahsetmişken akşamüstü eşi Nazlı da köydeki yuvasına kondu. Böylece altı ay sonra yeniden yuvada buluştular. O anlar da anbean kayıt altına alındı. Tüydeş, ikilinin çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bu arada bu yılki kavuşma sonrası Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yavrulara yeniden verici takmayı planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

13 yıllık dostluk

Bundan 13 yıl önce, Uluabat Gölü'nde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz’ın tanık olduğu bu hikaye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu. Hikâye, Yunanistan’da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğansoysal’ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Yaren’ adlı belgesel ise Prag Film Ödülleri'nden en iyi belgesel ünvannıyla dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek’in heykelini yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.

Turizme de katkısı var

Yaren Leylek ve Adem Amca’nın bu masalsı hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirirken, köyde adeta Yaren Leylek turizmi başladı. Hikâyeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen on binlerce doğasever, her yıl Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Leylek köyü Eskikarağaç’ı ziyaret ediyor. Yaren Leylek’in köyde koruyucu ailesi görevini de Beyzanur Çakıl üstleniyor.

İnternet üzerinden izlenebiliyor

Adem Amca ve Yaren’i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer alırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da hikayeyi 7/24 canlı izlemek isteyenler için internet üzerinden Yaren Leylek yayınını açtıklarını duyurdu. Yarenleylek.com veya YouTube üzerinden kullanıcılar, 7/24 leylek yuvasını canlı olarak izleyebiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)