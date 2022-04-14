Lezzeti arşa çıkıyor! Hurmayı tereyağ ile kızartıp yerseniz...

Ramazan'ın gelmesiyle her sofrada kendine yer bulan hurma, çeşitli tariflerle değişik lezzetlere kavuşabiliyor. Bunlardan biri ise hurmayı tereyağı ile kızartmak. İşte tarifi...

İslami açıdan çok kıymetli ve kutsal olan hurma, Ramazan ayı boyunca sofraların olmazsa olmazıdır.

Sağlığa faydaları ile de göz kamaştıran hurma, tatlı istediğini bastırması vesilesiyle sağlıklı bir alternatiftir.

Hurma, tatlı tarifleriyle de değerlendirilebilir. Bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelen hurma ile neler yapılabilir diye araştıranlar için ilginç bir tarif son günlerde oldukça popüler hale geldi.

Hurmayı kızartma fikri kulağa pek hoş gelmese de bir şans vermekte fayda var.

Özellikle tereyağı ile yapılması gereken bu tarif, tahin ile buluştuğunda 5 dakikada hazır bir tatlı haline geliyor.

İşte kızarmış hurma tatlısı için ihtiyacınız olanlar ve yapılışı...

Tereyağlı hurma kavurması

Hurmaları çekirdeklerinden ayırıp temizleyiniz. İsteğe göre uzun veya küp şekilde doğrayınız. Ortalama 10 adet hurma yeterli olacaktır.

Ardından 1 kaşık tereyağını tavaya alın ve altı kısık bir şekilde eritin. Hurmalarınızı da ekleyin. Biraz kızarana kadar karıştırın.

Hurmaların yumuşayıp kokusunun çıkması gerekiyor.

Ardından hurmaları bir tabağa alıp üzerine tahin gezdiriyoruz ve tatlımız hazır. Dilerseniz susam da dökebilirsiniz. Afiyetler olsun...