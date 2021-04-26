- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Lezzeti içinde saklı: Bohça Kebabı tarifi
Lezzeti içinde saklı: Bohça Kebabı tarifi
Nefis krep hamuruna sarılı kebap lezzetiyle sofralarına konuk olan bohça kebabı tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte tadı içinde gizli bohça kebabı tarifi..
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 13:31
Bohçanızı bu kez günün en leziz, en özel sofrasını kurmak için hazırlamaya var mısınız? Sıradaki tarifimiz; ismi, lezzeti ve sunumu ile herkesi büyüleyecek cinsten; Bohça Kebabı..
İncecik krep hamuru, et ve sebzelerin birleşimi ile bol vitaminli ve doyurucu bir tarif olan bohçe kebabı, damakları şenlendiriyor.
Peki bohça kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte bohça kebabı tarifi..
BOHÇA KEBABI MALZEMELERİ
- 1 kilogram kuşbaşı doğranmış et
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 çorba kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber, kekik
- Sıcak su
Krep hamuru için:
- 2,5 su bardağı süt
- 2 yumurta
- 250 gram un
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
Üzeri için:
- Kaşar peyniri
- Domates
- Çarliston biber
BOHÇA KEBABI NASIL YAPILIR? BOHÇA KEBABI TARİFİ
- Kuşbaşı doğranmış eti tereyağında etler suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.
- Piyazlık doğranmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin. Salçayı ekleyip karıştırın.
- Sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin ve baharatlarını ekleyin.
- Krep için bir kaba süt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu alın.
- Üzerine yavaş yavaş unu ekleyip mikser yardımı ile kıvam alana kadar karıştırın.
- Teflon tavayı ısıtıp yağlayın ve krep hamurundan bir kepçe alıp tavaya dökün.
- Tavayı sürekli sallayarak hamuru tavaya yayın. Krep hamurunun iki tarafını pişirin.
- Bütün krepleri pişirdikten sonra kreplerden birini çukur bir kaseye yerleştirin ve kenarlarını dışarı sarkıtın.
- Hazırladığınız kebaptan bir kepçe alıp krebin ortasına koyun.
- Krebi bohça biçiminde toplayıp yağlı kağıt serili borcama kaseyi ters çevirin.
- Diğer krepleride aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin.
- Üzerlerine kaşar peyniri dilimleri yerleştirin. Peynirin üzerine biber ve domates koyup kürdanla tutturun.
- Tencerede kalan etin sosunu borcama dökün.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında peynirler eriyip kızarana kadar pişirelim.
- Afiyet olsun!