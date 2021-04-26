Lezzeti içinde saklı: Bohça Kebabı tarifi

Nefis krep hamuruna sarılı kebap lezzetiyle sofralarına konuk olan bohça kebabı tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte tadı içinde gizli bohça kebabı tarifi..

Bohçanızı bu kez günün en leziz, en özel sofrasını kurmak için hazırlamaya var mısınız? Sıradaki tarifimiz; ismi, lezzeti ve sunumu ile herkesi büyüleyecek cinsten; Bohça Kebabı..

İncecik krep hamuru, et ve sebzelerin birleşimi ile bol vitaminli ve doyurucu bir tarif olan bohçe kebabı, damakları şenlendiriyor.

Peki bohça kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte bohça kebabı tarifi..

BOHÇA KEBABI MALZEMELERİ

1 kilogram kuşbaşı doğranmış et

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

3 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kekik

Sıcak su

Krep hamuru için:

2,5 su bardağı süt

2 yumurta

250 gram un

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için:

Kaşar peyniri

Domates

Çarliston biber

BOHÇA KEBABI NASIL YAPILIR? BOHÇA KEBABI TARİFİ