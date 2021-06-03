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- Lezzeti meşhur, yapımı kolay: Haşhaşlı revani tarifi..
Lezzeti meşhur, yapımı kolay: Haşhaşlı revani tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan haşhaşlı revani tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki haşhaşlı revani nasıl yapılır? İşte tarifi..
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 18:10
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, haşhaşlı revani yer aldı.
Haşhaşlı revaninin nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden haşhaşlı revani tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Revani tatlısı Osmanlı döneminde Ermenistan ve Erivan’ın fethedilmesi şerefine yapılan tatlıdır. Çay saatlerine çok yakışan bu tatlıyı bir de haşhaşla denemelisiniz.
Peki haşhaşlı revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hem göze hem mideye hitap eden haşhaşlı revani tarifi...
HAŞHAŞLI REVANİ MALZEMELERİ
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı irmik
- Yarım su bardağı haşhaş
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Şerbeti için:
- 3 su bardağı su
- 2 su bardağı şeker
Üzeri için:
- 1 su bardağı süt
- 1 paket krem şanti
HAŞHAŞLI REVANİ NASIL YAPILIR? HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ
- Öncelikle tatlınızın şerbetini hazırlayın. Şekeri ve suyu bir tencerede kaynatın.
- Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin.
- Yaklaşık 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğuması için kenara bırakın.
- Yumurta ve şekeri derin kasede iyice çırpın.
- Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Üzerine haşhaş, un, irmik, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip güzelce karıştırın.
- Daha sonra kekinizi tepsiye alın ve fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
- Kekiniz piştikten sonra dilimleyin ve soğuk şerbeti üzerine gezdirin.
- Son olarak krem şanti ve sütü bir kasede çırpın.
- Tatlınızı hazırladığınız krem şanti ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun...