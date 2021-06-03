Lezzeti meşhur, yapımı kolay: Haşhaşlı revani tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan haşhaşlı revani tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki haşhaşlı revani nasıl yapılır? İşte tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, haşhaşlı revani yer aldı.

Haşhaşlı revaninin nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden haşhaşlı revani tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Revani tatlısı Osmanlı döneminde Ermenistan ve Erivan’ın fethedilmesi şerefine yapılan tatlıdır. Çay saatlerine çok yakışan bu tatlıyı bir de haşhaşla denemelisiniz.

Peki haşhaşlı revani nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hem göze hem mideye hitap eden haşhaşlı revani tarifi...

HAŞHAŞLI REVANİ MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı haşhaş

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için:

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Üzeri için:

1 su bardağı süt

1 paket krem şanti

HAŞHAŞLI REVANİ NASIL YAPILIR? HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ