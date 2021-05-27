Lezzetiyle gönlünüzü fethedecek: Şöbiyet tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan şöbiyet tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki şöbiyet nasıl yapılır? İşte şöbiyet tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, şöbiyet tatlısı yer aldı.

Şöbiyetin nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden şöbiyet tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Türk mutfağında ve Ortadoğu mutfağında baklavaya benzeyen bir tatlı olan şöbiyet, muska şekli olmasıyla baklavadan ayrılıyor.

Hem görüntüsüyle hem de tadıyla sofralarda iştah kabartan şöbiyet, muhallebisi ve şerbeti olmak üzere iki işlem içeriyor. Zor gibi görünse de aslında oldukça pratik bir tatlı.

Peki şöbiyet nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hem göze hem mideye hitap eden şöbiyet tatlısı tarifi...

ŞÖBİYET İÇİN MALZEMELER

20 adet baklavalık yufka

2 avuç ceviz içi

200 gram tereyağı

Muhallebisi için:

2,5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı irmik

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

4 damla limon suyu

ŞÖBİYET NASIL YAPILIR? ŞÖBİYET TARİFİ