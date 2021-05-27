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- Lezzetiyle gönlünüzü fethedecek: Şöbiyet tarifi
Lezzetiyle gönlünüzü fethedecek: Şöbiyet tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan şöbiyet tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki şöbiyet nasıl yapılır? İşte şöbiyet tarifi..
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 17:23
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, şöbiyet tatlısı yer aldı.
Şöbiyetin nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden şöbiyet tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Türk mutfağında ve Ortadoğu mutfağında baklavaya benzeyen bir tatlı olan şöbiyet, muska şekli olmasıyla baklavadan ayrılıyor.
Hem görüntüsüyle hem de tadıyla sofralarda iştah kabartan şöbiyet, muhallebisi ve şerbeti olmak üzere iki işlem içeriyor. Zor gibi görünse de aslında oldukça pratik bir tatlı.
Peki şöbiyet nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hem göze hem mideye hitap eden şöbiyet tatlısı tarifi...
ŞÖBİYET İÇİN MALZEMELER
-
20 adet baklavalık yufka
-
2 avuç ceviz içi
-
200 gram tereyağı
Muhallebisi için:
-
2,5 su bardağı süt
-
4 yemek kaşığı irmik
Şerbeti için:
-
2 su bardağı su
-
2 su bardağı toz şeker
-
4 damla limon suyu
ŞÖBİYET NASIL YAPILIR? ŞÖBİYET TARİFİ
- Bir tencereye suyu ve şekeri alın, kaynayana kadar pişirin. Ardından limon suyunu ekleyin ve 3-4 dakika sonra ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin.
- Muhallebisi için irmik ve sütü bir tencerede kaynatıp yoğun bir kıvam alana kadar pişirin. Ardından soğuması için bir kenarda bekletin.
- Tereyağını bir tavada eritin.
- İlk baklavalık yufkayı tezgaha serin üzerine bir fırça yardımı ile tereyağı sürün.
- Üzerine ikinci yufkayı koyun ve onu da yağlayın.
- 20 yufka bitene kadar bu işlemlere devam edin, en üst kısma yağ sürmeyin.
- Baklava yufkanızın boyutlarına bağlı olarak uzunlamasına 3-4 parçaya ayırın ardından kare plakalar çıkarın.
- Ufak bir şekilde kestiğiniz karelerin içerisine muhallebi ve ceviz koyun. Son olarak üçgen şeklinde kapatın.
- Hazırladığınız şöbiyetleri yağlı bir tepsiye dizin ve kalan tereyağını üzerilerine dökün.
- Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 45-50 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığının gitmesini ve ılımasını bekleyin ardından soğuk şerbeti dökün.
- Üzerini antep fıstığıyla süsleyebilrsiniz. Afiyet olsun.