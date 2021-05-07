Lezzetli sosuyla: Pekmezli et yahnisi

İsminden de anlaşılacağı gibi Osmanlı mutfağına göz kırpan bu et yemeği, iftar sofralarınıza klasikleri yaşatmaya geliyor.

Kuru meyvelerle ve baharatlarla lezzetlendirilen Osmanlı dönemi yemekleri, kendine has tarzıyla günümüzde de varlığını sürdürüyor. Tabii, o dönemde salça daha mutfaklara girmediği için yemeklere aroma katacak malzemelere ihtiyaç vardı. Böylelikle yemeklerde daha tatlı tatlar hakim olurken, baharatlar bunu dengelemeye yarardı. Biz de buradan yola çıkarak bir pişim tekniği olan, Hz. Muhammed'in (SAV) en sevdiği yemeklerin başında gelen yahniyi, Osmanlı mutfağına yakışır lezzetlerle birleştirerek beğeninize sunuyoruz.

Pekmezli Et Yahnisi Tarifi VİDEO

PEKMEZLİ ET YAHNİSİ TARİFİ

Malzemeler

- 500 gr dana kuşbaşı

- 2 adet soğan

- 75 gr tereyağı

- 3 yemek kaşığı üzüm pekmezi

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı yenibahar

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 2 su bardağı su

- ¼ bağ taze nane

Yapılışı

Tereyağını tencereye alıp eritin. Yağ eriyince et parçalarını ekleyin ve her tarafını yüksek ısıda mühürleyin. Bu işlem etin suyunun içeride hapsolmasını sağlayacaktır. Mühürlediğiniz etleri yağdan alın ve aynı yağda ince kıyılmış soğanları 4-5 dakika kavurun.

Soğanlar pembeleşince yağlarıyla beraber etleri tencereye katın. Etlerin üzerini 2-3 cm geçecek kadar su koyun. Pekmezi ve tuzu ekleyip kısık ateşte kapağını kapatmadan etin büyüklüğüne göre yaklaşık 1,5 saat yumuşayıncaya kadar pişirin. Yahni pişmeye yakın yenibahar, karabiber ve tarçını ilave edip karıştırın. Pişim suyu koyulaşıp sos kıvamına geldiğinde ocaktan alın. Doğranmış taze nane yapraklarını üzerine serpin ve pirinç pilavı ile servis edin.

Afiyet olsun...

Pekmezli et yahnisi besin değerleri: