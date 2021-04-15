Liderlerin güç zehirlenmesi: Hubris sendromu nedir?

Liderlik kavramıyla ilişkilendirilen Hubris sendromu, gücü elinde bulunduranların kibirleri ve egolarından kaynaklanan davranış bozukluklarıdır.

Liderlik gücünü elinde tutan insanların abartılı bir gurur ve kendine aşırı güven duyması; bununla birlikte başkaları için küçümseme duygusu yaşamasına 2009 yılından itibaren Hubris sendromu denmektedir.

Hubris sendromuna sahip kişiler ”her şeyin belirleyicisi, karar vericisi, oluşturucusu, en doğru kararın o kişinin kendisinden çıkabilecek olduğu sanrısı" içindedirler.

Peki Hubris ne demek? Hubris sendromu belirtileri nelerdir?

HUBRİS SENDROMU NEDİR

Hubris, antik Yunan’da "kibir" anlamına gelir. yapılan tanımlamalara göre sendrom, öncelikle kişinin gücü tatmaya başlamasıyla ve olayların merkezinde bulunmaktan keyif almasıyla başlar.

Başarı ve gücü elinde bulundurma hissinin verdiği hazla devam eder. Zamanla narsizm, gerçeklikten kopuş ve hatta akli dengesizliklere varan seviyelere ulaşabilir.

Bu seviyelere ulaşan sendrom ile artık bağımlılık yapan gücü bırakmak kişi için çok zordur ve kişi bunun olmaması için her yolu denemeye hazır olabilir.

David Owen ve Jonathan Davidson’un 2009 yılında yayımlanan makalesiyle literatüre giren Hubris sendromu, “Abartılı gurur, baskın bir kendine güven ve kendinden başkalarını küçümseme duygusu” olarak tanımlanmıştır ve bunun nedeninin narsismin “Aşırı Doz” olmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir.

HUBRİS SENDROMU BELİRTİLERİ

Hubris sendromu yaşayan liderlerde aşağıdaki belirtiler görünmeye başlar.