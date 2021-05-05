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Lif deposu bir lezzet: Bulgur Köftesi tarifi

Lif deposu bir lezzet: Bulgur Köftesi tarifi

Bugün ne pişirsem diye düşünenlere besin değerleri ile sağlığa, lezzeti ile damaklara hitap edecek bir önerimiz var: Bulgur Köftesi.. İşte ekonomik ve pratik Bulgur Köftesi tarifi..