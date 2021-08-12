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    Like'lara hazır olun! Influencer çatlatacak Instagram poz önerileri

    Instagram profilinizde devrim yaratmaya hazır mısınız? İşte fenomenleri bile kıskandıracak ilham verici poz önerileri...
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 14:10
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    Like'lara hazır olun! Influencer çatlatacak Instagram poz önerileri

    Sosyal medya platformlarının en popüleri Instagram'da fotoğraf çekme ve like yarışı durmaksızın devam ediyor.

    Neredeyse her anı paylaştığımız Instagram profilleri, artık hayatımızın bir parçası.

    En güzel pozu ben vermeliyim diyorsanız, bu tavsiyeler de tam size göre. Açı ve ışık dışında bir de kişilerin fotoğraf çekerken verdiğiniz pozlar, havanıza hava katabilir.

    İşte birbirinden etkileyici ve yaratıcı Instagram poz önerileri...

    DENİZ KIZI POZU

    Karaya vurmuş bir deniz kızı gibi sahilde salının. Şapka ve gözlük gibi aksesuarlarla görünümünüzü destekleyebilirsiniz.

    Like lara hazır olun! Influencer çatlatacak Instagram poz önerileri #1

    FLAMİNGO BACAKLAR

    Süper model Kendall Jenner, bir etkinlikte giydiği kabarık pembe elbisenin içinde bir bacağını kaldırarak çektirdiği fotoğrafla pozun nasıl olması gerektiği konusunda bir öncü oldu.

    Dizlerinizin çapraz bir şekilde olması sizleri daha zayıf gösterecektir. Ancak, bu pozu verirken daima iyi bir denge içinde olmanız gerekiyor.

    Like lara hazır olun! Influencer çatlatacak Instagram poz önerileri #2

    HUZUR DURUŞU

    Hem göz makyajınızı hem de yüz hatlarınızı ortaya çıkarmak için kapalı gözlerle vereceğiniz "Huzur içindeyim" pozu, likeları toplayacaktır.

    Like lara hazır olun! Influencer çatlatacak Instagram poz önerileri #3

    BAMBİ GİBİ

    Son zamanlarda birçok influencer’da gördüğümüz neredeyse moda olan pozda ise plajda bikini veya mayo ile poz vermek isteyenler dizlerinin üzerine çökerek daha fit bir görüntü elde edebilir.

    Bacaklarınızın üzerine oturduğunuz bambi pozu, ünlüler tarafından da sıklıkla tercih edilen bir pozdur.

    Like lara hazır olun! Influencer çatlatacak Instagram poz önerileri #4

    SEMT OTURUŞU

    Son dönemlerin en popüler pozları arasında mahalle arasında çekilen bir ayak önde oturmuş vaziyette olan fotoğraflar yer alıyor.

    Like lara hazır olun! Influencer çatlatacak Instagram poz önerileri #5

    "LÜTFEN ÇEKMEYİN"

    Özellikle reklam kampanyalarında kendini göstermeye başlamış olan bu yeni trend sayesinde kendinizi bir yıldız gibi hissedebilirsiniz.

    Bir çanta ile yüzünüzü gizlemek veya arabadan inerken etrafa bakınıyormuşçasına hareket etmek en çok tercih edilen magazin pozlarıdır.

    Like lara hazır olun! Influencer çatlatacak Instagram poz önerileri #6

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