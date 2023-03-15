Likya orkidesi ve Manavgat Şelalesi korunacak Antalya'nın Kaş ilçesinde yetişen ve 300 bireyin kaldığı düşünülen Likya orkidesinin yetiştiği alan ile Manavgat Şelalesi'nin korunması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayınlandı.

Likya orkidesi, dünyada sadece Antalya'nın Kaş ilçesinde yetişiyor. Likya orkidesinden 300 bireyin kaldığı düşünülüyor. Nesli kritik olarak yok olma tehlikesi altında olan bitki Likya-Kaş Orkidesi (Ophrys lycia) adıyla anılıyor. Bu orkidenin yetiştiği alan artık "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Manavgat Şelalesi için 'kesin korunacak hassas alan' tescili Ayrıca Antalya Manavgat'ta Manavgat Şelalesi'ni de içine alan bölgeler de bu kararın kapsamına alındı. Manavgat ilçesindeki "Manavgat Şelalesi Potansiyel Doğal Sit Alanı"na koruma statüsü verildi. Türkiye'nin lokal endemik türlerinden Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, Kaş ilçesi sınırlarında bulunan 'Likya Orkidesi Yayılış Alanı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi. İnsan baskısı, kontrolsüz yumru sökümü ve bilinçsiz otlatma nedeniyle yok olma tehdidi altındaki Türkiye'nin lokal endemik türlerinden olan Likya-Kaş orkidesi, dünyada yalnızca Kaş'ta yayılış gösteriyor.