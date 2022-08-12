Likya Yolu, dünyanın en iyi yürüyüş parkurları listesinde

Fethiye'den Antalya'ya uzanan yol, turistler için önerildi. Güzergahla ilgili bazı bilgilere yer verildi.

Tarihi ve doğal güzellikler, rotasını Türkiye'ye çeviren turistlerin ilgi odağında yer alıyor.

Akdeniz Bölgesi, denizi ve kumsallarının yanı sıra yürüyüş parkurlarıyla da biliniyor.

Likya, en iyi yürüyüş güzergahları arasında

CNN International tarafından hazırlanan "Dünyanın en iyi 23 yürüyüş parkuru" listesinde Likya Yolu da bulunuyor.

Haberde, yaklaşık 480 kilometrelik Likya Yolu'nun, Fethiye'den başlayarak Antalya'ya kadar uzandığı belirtildi.

Uzun yürüyüşün ardından serinletici dalış fırsatı

Söz konusu yolun, güzergahta yürüyüş yapanlara Antik Likya Uygarlığı'nı keşfetme fırsatı verdiği kaydedildi.

"Rota, uzun bir günlük yürüyüşün ardından serinletici bir dalış yapma şansıyla suya açılıyor." denilerek Likya Yolu'nun, dikkat çekici olduğu ve rehber olmadan yürünebileceği ifade edildi.

Listedeki diğer bazı yollar

Listede ayrıca, Birleşik Krallık'tan Pennine Yolu, İspanya'dan Camino de Santiago de Compostela, ABD'den Appalachian, Japonya'dan Basho Wayfarer, İrlanda'dan Dingle gibi güzergahlar yer aldı.



