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- Likya Yolu, dünyanın en iyi yürüyüş parkurları listesinde
Likya Yolu, dünyanın en iyi yürüyüş parkurları listesinde
- Haber Merkezi
- 12.08.2022 - 11:14
- Güncelleme : 12.08.2022 - 12:02
Tarihi ve doğal güzellikler, rotasını Türkiye'ye çeviren turistlerin ilgi odağında yer alıyor.
Akdeniz Bölgesi, denizi ve kumsallarının yanı sıra yürüyüş parkurlarıyla da biliniyor.
Likya, en iyi yürüyüş güzergahları arasında
CNN International tarafından hazırlanan "Dünyanın en iyi 23 yürüyüş parkuru" listesinde Likya Yolu da bulunuyor.
Haberde, yaklaşık 480 kilometrelik Likya Yolu'nun, Fethiye'den başlayarak Antalya'ya kadar uzandığı belirtildi.
Uzun yürüyüşün ardından serinletici dalış fırsatı
Söz konusu yolun, güzergahta yürüyüş yapanlara Antik Likya Uygarlığı'nı keşfetme fırsatı verdiği kaydedildi.
"Rota, uzun bir günlük yürüyüşün ardından serinletici bir dalış yapma şansıyla suya açılıyor." denilerek Likya Yolu'nun, dikkat çekici olduğu ve rehber olmadan yürünebileceği ifade edildi.
Listedeki diğer bazı yollar
Listede ayrıca, Birleşik Krallık'tan Pennine Yolu, İspanya'dan Camino de Santiago de Compostela, ABD'den Appalachian, Japonya'dan Basho Wayfarer, İrlanda'dan Dingle gibi güzergahlar yer aldı.