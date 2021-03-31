Limon soslu tavuk şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Limon soslu tavuk şiş tarifi..

Limon soslu tavuk şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Limon soslu tavuk şiş tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısının menüsünde limon soslu tavuk şiş yer aldı. İzleyiciler, limon soslu tavuk şişin tarifini araştırmaya başladı. İşte limon soslu tavuk şiş tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde limon soslu tavuk şiş yer aldı.

Limon soslu tavuk şişin nasıl yapıldığı merak eden programın izleyicileri, arama motorları üzerinden limon soslu tavuk şiş tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Peki, salata eşliğinde yenebilecek nefis yemeklerden biri olan limon soslu tavuk şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, limon soslu tavuk şiş tarifi..

LİMON SOSLU TAVUK ŞİŞ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet tavuk göğüs

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay bardağı su

1 limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

LİMON SOSLU TAVUK ŞİŞ NASIL YAPILIR?