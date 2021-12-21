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    Limona karbonat dökerseniz eğer...

    Limonun faydaları saymakla bitmezken, karbonatla birleşince ortaya mucizevi sonuçların çıktığı görüldü. Bir C vitamini deposu olan limon, karbonatla beraber dişleri sarılıktan kurtarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 19:27
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 19:29
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    Limona karbonat dökerseniz eğer...

    Beyaz dişler ve parlak gülüşler 7'den 70'e herkesin hayali olurken, bazı insanlar buna sahip olamıyor.

    Dişleri düzenli fırçalamak ve düzenli diş kontrolüne gitmek dışında da evde bazı yöntemleri denemek gerekiyor.

    Evde deneyeceğiniz doğal yöntemler sayesinde dişlerinizin beyazlamasına katkı sağlayabilirsiniz.

    Dişlerinizi beyazlatmak için limon ve karbonat ikilisini deneyebilir ve daha beyaz gülüşlere ulaşabilirsiniz.

    Gülümserken parlak dişlere sahip olmak hem daha mutlu hem de daha güvenli hissetmenize neden olacak.

    Bu nedenle karbonat-limon ikilisini haftada en az bir kez deneyerek, beyaz gülüşlerin hayal olmasını geride bırakabilirsiniz.

    KARBONAT VE LİMONUN KULLANIMI

    Limon doğada asidiktir ve bu nedenle dişler için temizleyici bir görev görür. İçerisindeki C vitamini sayesinde de diş etlerinizi güçlendirme imkanı elde edebilirsiniz.

    1 çay kaşığı karbonat alıp, 3-4 damla limon suyu ekleyerek homojen hale gelene kadar karıştırın.

    Bu karışımla dişlerinizi iyice fırçalayın. Ancak imonun aşırı kullanılması dişlerinin minesini bozar. Bu nedenle bu yöntemi haftada en az bir kez kullanın.

    Limona karbonat dökerseniz eğer... #1

    Limona karbonat dökerseniz eğer... #2

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