Limonu kesip tuzlamanın inanılmaz etkileri

Faydaları saymakla bitmeyen limonu kesin ve tuzlayın. Hem cilde hem de enerjinize iyi gelecek olan bu birleşim, birçok olumsuz durumdan kurtulmanıza katkı sağlayacak.

Yaz - kış demeden sofralardan ve yemeklerden eksik olmayan limon, binbir faydası ve barındırdığı C vitamini ile öne çıkıyor.

Vücudu daha dinç bir hale getiren limon, zihni yatıştırmaya ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Üstelik kalp rahatsızlıkları için tam bir nimet...

Yüksek tansiyon, baş ve mide dönmesi gibi rahatsızlıklara iyi gelen limon, cildin daha parlak gözükmesini sağlıyor.

Ciltteki yaralara ve lekelere iyi gelen limon, ödem atmak için büyük ve özel bir besin. Kötü bakterileri uzak tutan ve sindirimi rahatlatan limon ile limon suyunu yanınızdan ayırmamaya özen gösterin.

Her sabah ılık bir limonlu su içerek güne başlayın. Sabah ılık bir suya ilave ettiğiniz limon suyunu akne, egzama ve siyah noktalara tropikal olarak uygulayarak, kurumaya bırakın.

Bu sayede cildiniz kaybettiğiniz parlaklığına geri dönecek. Bu faydalarla kalmayan limonu kesip içerisine tuz koymayı denediniz mi?

Limon ve tuz karışımı tıpkı sadece limon gibi birçok fayda sağlıyor ve olumsuz enerjileri etrafımızdan uzaklaştırıyor.

Peki, Limonun içine tuz koyarsanız ne olur? Hangi faydaları üzerinize çekebilirsiniz? İşte detayı...

LİMONUN İÇERİSİNE TUZ KOYARSANIZ...

Limon ve tuzun karışımından faydalanmak için öncelikle bir limonun içini keserek açın ve içine tuz doldurun.

Tuz doldurduğunuz limonu kapağı açık bir cam kavanoza yerleştirin. Bu etkileşim hem hayatınızda hem de yaşadığınız evde şifa etkisi yaratacak.

Yattığınız odanızın havasını tazeleyerek, ferahlatır.

Bronşit ve astıma karşı faydalıdır. Daha rahat nefes almanızı sağlar.

Akşamdan kalmalığa, yorgunluğa ve strese iyi gelir.

Gün boyunca enerjinizi yüksek seviyede tutar ve günden kopmanıza engel olur.

Mutfak dahil olmak üzere evinizin her köşesine koyarsanız, kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.

Antioksidan ve antibakteriyel olan limon burun tıkanlığınıza iyi gelir ve uyurken bu dertten sizi kurtarır.

Sivrisinek dahil olmak üzere odada bulunan tüm böcekleri uzaklaştırır.