Batman'da imam hatip öğrencileri, danışman öğretmenleriyle birlikte 1 yıllık çalışmayla 60 kilometre hıza ulaşabilen elektrikli otomobil yaptı.

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 10 öğrenci, fizik öğretmenleri Bilal Baran ile birlikte kendi imkanlarıyla elektrikli otomobil yaptı.

60 kilometre hıza ulaşabilen ve tam şarjla da 60 kilometre gidebilen otomobille bu yıl Kocaeli’nde düzenlenen Teknofest’e katılan öğrenciler ve öğretmenleri, 1500 proje arasından 28’inci oldu.

Ekip, tek kişilik olan otomobillerini 2023’te Nisan ayında yapılacak olan Teknofest için 2 kişilik olarak tasarlayarak hazırlıklara başladı.

"40 kilometrelik yolda 3 TL yakıyor"

Yaptıkları elektrikli otomobilin 1 yıllık çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını belirten fizik öğretmeni Bilal Baran, şunları söyledi:

“Zorlu şartlar altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm maddi imkansızlıklara rağmen 1500 civarında başvuru arasından, Türkiye'de finalde yarışarak 28’inci olduk. Hedeflerimiz büyük aslında. Çok büyük projelere imza atabiliriz ama maddi destek noktasında ihtiyaç var. Elektrikli araba olarak kendi sınıfında yarışırken yapmış olduğumuz ölçümler sonucunda 40 kilometrede 3 TL yaktığını gördük. Tabii bu çok ciddi bir netice. Aracımızda jel akü kullandık. Aracımızın hız sınırını 60 kilometre ile sınırladık. Çok yüksek hızlarda da gidebilirdik. Fakat 60 sınır olduğu için onunla sınırladık.

Liselilerden 60 kilometre hıza ulaşabilen elektrikli otomobil ViDEO



Aynı zamanda aracımız 60 kilometre menzile sahiptir. 500 kilograma kadar yük kapasitesine sahip ancak süspansiyon sistemleri olsun, tekerlek-jant sistemi olsun 650 kilograma kadar taşıyabilecek şekilde ayarlanmıştır. Yerleşik şarj birimi kullandık. Bataryalarımız 60 volt ile çalışmaktadır. Biz yerleşik şarj birimimizi 72 volta kadar ayarladık. Fakat bunun kontrolünü yapabilmekteyiz. Aynı zamanda enerji kaynağımız olarak güneş enerjisi ve kinetik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştürecek şekilde sistem geliştirmiştik aslında proje olarak. Fakat maddi yetersizliklerden dolayı sadece şebeke elektriğinden enerji alacak şekilde sınırladık.”

"Amacımız öğrencileri geleceğe hazırlamak"

2023’te yapılacak olan Teknofest’e hazırlandıklarını belirten Baran, “Çalışmada aracın 2 koltuklu olması istenmektedir. Aracımızı 2 koltuklu olacak şekilde tekrar tasarlayacağız. Burada direksiyon sistemimiz, fren-gaz sistemimiz, göstergemiz bütün bunlarda değişiklikler söz konusu olacak. Aynı zamanda şasede bir değişiklik ihtiyacımız yok, fakat kaportada ciddi bir değişikliğe gideceğiz. Maddi imkansızlıklardan dolayı ABS alüminyum kompozit malzeme kullandık. Fakat imkanımız olursa biz bunu fiber karbondan ve cam elyaftan, fiberglastan yapmayı düşünüyoruz. O zaman çok daha estetik bir görünüş ve aynı zamanda aerodinamik özellik de katabileceğiz. Projeyi yaparken asıl amacımız öğrencileri sadece akademik olarak değil, aynı zamanda hayata da hazırlamak. Bu gençler geleceğin mühendisleri, doktorları olacak.” dedi.

DHA'ya konuşan öğrencilerden Eyüp Aslan, “10’uncu sınıf öğrencisiyim. Hocamızın fikriyle bu proje ortaya çıktı. Sonra 11 kişilik bir takım oluşturduk. Herbirimize bir görev verildi. Görevlerimizi yaptık, başvurduk. Bu projede yer almak, bu heyecanı tatmak çok güzeldi. Şu an burada olduğumuz için çok mutluyuz. Aracımızı 3D olarak çizdik. Devrilmesini en aza indirmek için aracımızın boyutsal parametrelerini hesapladık. İstediğimizi yaptık. Allah'a şükürler olsun.”













