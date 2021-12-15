Liste yine kabarık! Kör Kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri

Dünya tarihine adını kör Bulgar kahin olarak yazdıran Baba Vanga'nın 2021 yılı üzerine kehanetleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Baba Vanga 2022 kehanetleri nelerdir?

Her yılın sonunda gündeme gelen Baba Vanga kehanetleri, 2022 yılı için de yeniden merak konusu oldu.

Pandemi, deprem, yangın, iklim krizi, ekonomik sıkıntılar derken 2021 bir hayli olaylı geçti. Şimdi ise gözler yeni yıl ve yeni umutlarda...

1996'da 85 yaşında ölmüş olmasına rağmen, 2022 dünyanın neler bekleyebileceğine dair birkaç ipucu bıraktı.

GÖZLERİNİ KAYBEDİŞİYLE BAŞLADI

Bugünkü Makedonya'nın Sutrimitsa köyünde, 1911'de doğan Vanga'nın hayatında bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı.

Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

Vanga, gözlerini yitirdi ancak "vizyon görme" yeteneği kazandı.

ABD Başkanı Barack Obama’nın ABD’nin 44. ve ilk siyah başkanı olacağını bilen Baba Vanga’nın, 2022 yılı için ölmeden önce yaptığı açıklamalar araştırılıyor.

11 Eylül terör saldırılarını, Obama'nın seçilmesini ve Brexit'i tahmin eden Baba Vanga'nın 2022 için de bazı kehanetleri var.

BABA VANGA 2022 KEHANETLERİ

1) SİBİRYA’DA ÖLÜMCÜL BİR VİRÜSÜN KEŞFİ

Baba Vanga’nın tahminine göre gelecek yıl bir araştırma ekibi, Sibirya'da şimdiye kadar donmuş olan ölümcül bir virüs keşfedecek. Küresel ısınmanın yıkıcı etkileri nedeniyle söz konusu virüs salınacak ve hızla kontrolden çıkacak.

Kuzey Kutbu Konseyi'ne başkanlık eden üst düzey diplomat Nikolay Korchunov, küresel ısınma nedeniyle toprak çözülürken on binlerce yıl boyunca donda kalan mikropların 'uyanma' riskinin olduğunu söyledi.

Korchunov. konuya ilişkin yetkililerin önlem almaya başladığını kaydederken, Sibirya'daki anormal hava sıcaklıkları endişe veren boyutlarda artış göstermeye devam ediyor.

2) DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ

Baba Vanga, 2004 yılında Hint Okyanusu’nda meydana gelen 9,1 şiddetindeki depremi ardından gelen yıkıcı tsunamiyi tahmin etmişti. Büyük bir dalganın kıyıları kaplayacağını ve insanların öleceğini söylemişti.

Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland ve Maldivleri etkileyen oalylar nedeniyle 230 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Baba Vanga, 2022'de Avustralya ile birlikte birkaç Asya ülkesinin yoğun sel felaketlerinden etkileneceğini tahmin ediyor.

3) İÇME SUYU KITLIĞI

Birçok şehir bu yıl içme suyu kıtlığından etkilenebilir. Nüfus artışı ve nehirlerin kirlenmesi, birçok ülkede su mücadelesine neden olacak. Ayrıca, birçok devlet yeni kaynaklar bulmak için başka çözümler bulmak zorunda kalacak.

4) BİR UZAY GEMİSİ DÜNYA’YA SALDIRACAK

Baba Vanga’nın günümüzde 'Oumuamua' olarak bilinen ve hala bilim insanları tarafından gizemi çözülemeyen bir asteroitin varlığını tahmin etmişti.

Ancak, Baba Vanga’ya göre bu asteroit uzaylılar tarafından Dünya'da yaşam aramak için gönderilecek ve uzaylılar yeryüzüne indiklerinde insanları esir alacak.

5) ÇEKİRGE İSTİLASI

Baba Vanga, pek çok kez Hindistan'daki felaketleri tahmin etti oradaki sıcaklıkların 50 dereceye ulaşacağına dikkat çekti.

Son bir yıldır dünyayı etkisine alan çekirge istilaları ülkede yoğun bir şekilde görülmeye başlanacak. Çekirgeler ekinlere ve tarım arazilerine saldıracak ve büyük bir kıtlığa neden olacak.

6) SANAL GERÇEKLİK YAŞAMI ELE GEÇİRECEK

Kahin Baba Vanga, bu yıl insanların ekranların önünde her zamankinden daha fazla zaman geçireceğini açıkladı.

Kahinin "İnsanların bedenleri dik olmayacak, kamburları çıkacak” sözü teknoloji bağımlılığı ile yorumlanırken, kehanete göre 2022 yılında birçok insan fanteziyi gerçekle tehlikeli bir şekilde karıştıracak.