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- Litresi 9'a dayandı: İşte yeni LPG fiyatları 2022
Litresi 9'a dayandı: İşte yeni LPG fiyatları 2022
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren otogaz fiyatlarında değişiklik yapıldı. Bu gece itibariyle pompalara yansıyacak olan zamlı LPG fiyatları ise merak ediliyor. Peki LPG litresi ne kadar, kaç tl?
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 21:03
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogaza zam geldiğini duyurdu.
Zam, gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Otomobil sahipleri ise yeni zamlı fiyatları araştırıyor. Peki otogaza ne kadar, kaç kuruş zam geldi? İşte yeni LPG litre fiyatları 2022..
OTOGAZA NE KADAR ZAM GELDİ 2022?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG'nin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
LPG LİTRE FİYATI 2022
LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,80 liradan 9,09 liraya, İstanbul'da ortalama 8,76 liradan 9,05 liraya ve İzmir'de 8,64 liradan 8,93 liraya yükselecek.