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Litresi 9'a dayandı: İşte yeni LPG fiyatları 2022

Litresi 9'a dayandı: İşte yeni LPG fiyatları 2022

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren otogaz fiyatlarında değişiklik yapıldı. Bu gece itibariyle pompalara yansıyacak olan zamlı LPG fiyatları ise merak ediliyor. Peki LPG litresi ne kadar, kaç tl?