Lodos etkisi! Uçak seferleri iptal mi oldu? THY uçuş sorgulama

Yurtta etkili olan lodos nedeniyle maddi ve manevi kayıplar oluşurken uçuşların iptal olup olmadığı da merak ediliyordu. THY'den konuya dair açıklama geldi. Peki uçak seferleri iptal mi?

Şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hayat felç oldu. Olumsuz hava koşulları, havayolu trafiğini de etkiledi.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle piste inemedi. Akabinde uçak bileti olan vatandaşlar, uçuşlar iptal mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor." dedi.

Peki uçak seferleri iptal mi, durduruldu mu? İşte THY'den açıklama ve uçuş sorgulama ekranı...

30 KASIM SALI 2021 THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tesmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ”İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.