Lodos sürükledi! Tekirdağ sahilinde kırmızı yosun birikti Tekirdağ sahili, geçmiş yıllarda yoğun müsilaj istilasına uğramıştı. Şimdi de sahilde lodos nedeniyle kırmızı yosun birikti. Uzmanlar kırmızı yosunun bir çevre kirliliği değil lodosun etkisi olduğunu belirtiyor.

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AA

Tekirdağ sahili çevre olaylarından en çok etkilenen kıyılardan birisi. Yoğun balıkçılık yapılan ve teknelerin bağlı bulunduğu alanda bu kez de kırmızı yosun istilası yaşanıyor.

Tekirdağ'ın balıkçılık merkezi olan Süleymanpaşa ilçesinde, lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

"Yosun kirlilikten kaynaklanmadı"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosun görüntüsünün kirlilikten kaynaklanmadığını söyledi.

"Yosunlar sıcaklar nedeni ile kokuyor"

Lodosun denizin dibindeki yosunları kıyıya vurmasından kıyıda yosun birikintisi oluştuğunu aktaran Tecer, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Çevre kirliliği gibi bir durum söz konusu değil. Sıcaklığa da bağlı olarak bu yosunlar koku yapabiliyor.

"Zaman zaman yaşanan bir durum"

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da zaman zaman kentte sahillerde bu durumun meydana geldiğini dile getirdi.

"Vatandaşlar tedirgin olmasın"

Bütün sahillerde yosun olmadığını belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

Vatandaşların tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok. Lodosla birlikte gelen yosunlar yine havanın karayele dönmesiyle gidiyor. Kalan yosunlar da belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)