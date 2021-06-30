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- Lokum kıvamında asırlık lezzet: Saray Yahni tarihi
Lokum kıvamında asırlık lezzet: Saray Yahni tarihi
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 13:31
Ekranların gelin-kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün başka bir tarif için kıyasıya yarışılıyor.
Gelin adayları bugün Osmanlı lezzetlerinden biri olan püre yatağında saray yahni tarifi için mücadele edecek.
Programın takipçileri ise sofralarını şenlendirecek bu lezzet için kolları sıvıyor. Tarifi denemek isteyenler, "Saray yahni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" araştırıyor.
İşte Gelinim Mutfakta Saray Yahni tarifi ve malzemeleri...
SARAY YAHNİ MALZEMELERİ
- 500 gram dana eti
- sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- yarım yemek potu salça
- Tuz
- 1 çay potu pul biber
- 1 çay potu kekik
- Yarım çay bardağı su
Patates püresi için;
- 4 -5 adet orta boy patates
- 1 yemek potu tereyağ
- 1 su bardağı süt
- Tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
PÜRE YATAĞINDA SARAY YAHNİ TARİFİ
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Etleri kuş başı doğranır ve yağ ile beraber tencerede kavrulur. Etler kavrulurken kara biber ilave edip kavurmaya devam edilir.
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Etleri iyice kavrulduk tan sonra soğanlar ilave edilir ve kavurmaya devam edilir. Sonra sarımsak, salçayı ve baharatları eklenir.
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Un ve su da ilave ettikten sonra ve dolmalık biberler eklenerek kaynamaya bırakılır.
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Patates püresi için haşlanan patateslerin içine tereyağ, süt ve tuz eklenir, güzelce karıştırdıktan sonra blenderla püre haline getirilir.
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Servis tabağında püre ile taban yaparak üzerine et yemeği eklenir. Afiyet olsun..