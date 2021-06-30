Lokum kıvamında asırlık lezzet: Saray Yahni tarihi

Osmanlı Saray mutfağına ait lezzetler, yüzyıllar sonra da sofralarda yer bulmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta programının bugünkü menüsünde yer alan Saray Yahni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ekranların gelin-kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün başka bir tarif için kıyasıya yarışılıyor.

Gelin adayları bugün Osmanlı lezzetlerinden biri olan püre yatağında saray yahni tarifi için mücadele edecek.

Programın takipçileri ise sofralarını şenlendirecek bu lezzet için kolları sıvıyor. Tarifi denemek isteyenler, "Saray yahni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" araştırıyor.

İşte Gelinim Mutfakta Saray Yahni tarifi ve malzemeleri...

SARAY YAHNİ MALZEMELERİ

500 gram dana eti

sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

yarım yemek potu salça

Tuz

1 çay potu pul biber

1 çay potu kekik

Yarım çay bardağı su

Patates püresi için;

4 -5 adet orta boy patates

1 yemek potu tereyağ

1 su bardağı süt

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

PÜRE YATAĞINDA SARAY YAHNİ TARİFİ