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    Lokum kıvamında asırlık lezzet: Saray Yahni tarihi

    Osmanlı Saray mutfağına ait lezzetler, yüzyıllar sonra da sofralarda yer bulmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta programının bugünkü menüsünde yer alan Saray Yahni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 13:31
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    Lokum kıvamında asırlık lezzet: Saray Yahni tarihi

    Ekranların gelin-kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün başka bir tarif için kıyasıya yarışılıyor.

    Gelin adayları bugün Osmanlı lezzetlerinden biri olan püre yatağında saray yahni tarifi için mücadele edecek.

    Programın takipçileri ise sofralarını şenlendirecek bu lezzet için kolları sıvıyor. Tarifi denemek isteyenler, "Saray yahni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" araştırıyor.

    İşte Gelinim Mutfakta Saray Yahni tarifi ve malzemeleri...

    SARAY YAHNİ MALZEMELERİ

    • 500 gram dana eti
    • sıvı yağ
    • 1 adet soğan
    • 2 adet yeşil biber
    • 2 adet kırmızı biber
    • yarım yemek potu salça
    • Tuz
    • 1 çay potu pul biber
    • 1 çay potu kekik
    • Yarım çay bardağı su

    Patates püresi için;

    • 4 -5 adet orta boy patates
    • 1 yemek potu tereyağ
    • 1 su bardağı süt
    • Tuz
    • 1 çay kaşığı karabiber

    Lokum kıvamında asırlık lezzet: Saray Yahni tarihi #1

    PÜRE YATAĞINDA SARAY YAHNİ TARİFİ

    • Etleri kuş başı doğranır ve yağ ile beraber tencerede kavrulur. Etler kavrulurken kara biber ilave edip kavurmaya devam edilir.

    • Etleri iyice kavrulduk tan sonra soğanlar ilave edilir ve kavurmaya devam edilir. Sonra sarımsak, salçayı ve baharatları eklenir.

    • Un ve su da ilave ettikten sonra ve dolmalık biberler eklenerek kaynamaya bırakılır.

    • Patates püresi için haşlanan patateslerin içine tereyağ, süt ve tuz eklenir, güzelce karıştırdıktan sonra blenderla püre haline getirilir.

    • Servis tabağında püre ile taban yaparak üzerine et yemeği eklenir. Afiyet olsun..

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