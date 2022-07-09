Lokum kıvamında kavurma yapmak için 5 püf noktası!

Lokum kıvamında kavurma yapmak için 5 püf noktası!

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? İşte lokum kıvamında kavurma tarifi...

Kurban Bayramı bugün itibariyle idrak edilmeye başladı.Kurban bayramı denince akla ilk gelenlerden birisi kavurmadır.

Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar kurban bayramının vazgeçilmezi olan lezzetli bir kavurma yapmak için tarif ve püf noktaları arıyor.

Lokum kıvamında kavurma için püf noktaları

- Kavurma eti kuzu ve koyun etinin but ve kol kısmından dana etinin ise sırt ve kol kısmından alınarak hazırlanır. Bu etler kuşbaşı şeklinde doğranır.

- Kuşbaşı doğranan etin iyi şekilde yıkanarak süzdürülmesi gerekmektedir.

- Kavurma etini kendi yağında kavurmanız gerekir.Etin yağlı bölgeleri ilk önce eritilir ve daha sonra kalan kıkırdaksı yapılar çıkarılır.Kuşbaşı doğranan etler bu yağın içerisine atılır.

- Kısık ateşle yapılacak kavurmanın eti sulanacağı için kavurmanın yüksek ateşte yapılması gerekir.Etler beklenen renge ulaştığı zaman ocağın altı kısılmalıdır.Kavurma eti yumuşayana kadar etin üstü kapatılarak pişirmeye devam edilmelidir.

- Kavurma hazır hale gelmeye yaklaşırken dilediğiniz baharatları ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz.

Kavurmayı bu şekilde yaparak lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz.Afiyet olsun..