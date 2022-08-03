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    LTB Jeans yeni mağazasıyla şehrin yeni cazibe merkezi Galataport’ta!

    Bir Türk markası olan LTB Jeans, yeni vitrini ile Galataport İstanbul’da.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 10:13
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    LTB Jeans yeni mağazasıyla şehrin yeni cazibe merkezi Galataport’ta!

    Uluslararası düzeyde kazandığı birçok başarıyla adından söz ettiren, dünya marklarıyla aynı platformda yer alan ve bugün dünya yıldızlarının tercih ettiği bir Türk markası olan LTB Jeans, yeni vitrini ile Galataport İstanbul’da.

    Boğaz kenarında 1,2 km’ye sahip sahil şeridini kapsayan; dünyanın en önemli destinasyon projelerine ev sahipliği yapan  Galataport İstanbul’da yaklaşık 250 adet perakende ve yeme içme noktası bulunuyor. LTB Jeans’in de yeni mağazasıyla dahil olduğu bu enerjisi yüksek projede birçok yerli ve yabancı marka yer alıyor.

    LTB Jeans yeni mağazasıyla şehrin yeni cazibe merkezi Galataport’ta! #1

    LTB Jeans yeni mağazasıyla şehrin yeni cazibe merkezi Galataport’ta! #2


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