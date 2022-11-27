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    Lüks mega yat 'Amatasia' Fethiye'de

    Cayman Adaları bayraklı Amatasia isimli 85 metre uzunluğundaki mega yat, Fethiye limanına bağlandı.
    • 27.11.2022 - 18:39
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    Lüks mega yat 'Amatasia' Fethiye'de

    Cayman Adaları bayraklı Amatasia isimli 85 metre uzunluğundaki mega yat Fethiye'ye geldi.

    Fethiye Körfezi'ne giren mega yat Fethiye iskelesine yanaştırıldı.

    Çelik gövde aliminyumüst yapıya sahip yat konforlu donanımı ve denizde sessiz ilerlemesini sağlayan motorlarıyla öne çıkıyor.

    30 kişilik mürettebatı bulunuyor

    Suit ve vip kabinlerin bulunduğu yatta yaklaşık 30 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi. Amatasia,2017’de Almanya’nın Rendsburg tersanesinde inşa edildi.

    Lüks mega yatta güvertede jakuzzi, asansör, helikopter pisti ihale garajı, klima, plaj kulübü,güzellik salonu, sauna, buhar odası, açık bar, SPA, yüzme platformu,dip havuz ve dalma havuzu ile barbekü hizmeti sağlandığı belirtildi.

    200 bin litre yakıt alarak ayrılacak

    İHA'nın haberine göre, Amatasia’nın İzmir Aliağa’dan Fethiye’ye 7 tankerle getirilecek 200 bin litre yakıt ikmali yaptıktan sonra ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

    Lüks mega yat Amatasia Fethiye de #1

    Lüks mega yat Amatasia Fethiye de #2

    Lüks mega yat Amatasia Fethiye de #3


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