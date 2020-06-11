Lunaparklar normale dönüş için bekliyor

Normal şartlarda bahar aylarından itibaren dolup taşan eğlence parkları, kapılarını açmak için gözlerini İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek izne çevirdi.

Koronavirüs salgını ile birlikte etkilenen sektörlerden biri de eğlence sektörü oldu.

Aşamalı olarak başlayan “yeni normalleşme” sürecinde, lunaparkların ve açık hava eğlence merkezlerinin gözü kulağı gelecek açılış haberinde.

Tüm Eğlence, Park, Etkinlik ve Atraksiyon Derneği (TEPEA) Lunaparklar Komite Başkanı ve Dal Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Dal, 120 adet lunapark ve açık hava eğlence merkezinin “yeni normalleşme” sürecini tamamladıklarını, izin verilmesi durumunda vatandaşları “eğlendirmeye” hazır olduklarını açıkladı.

“ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK”

Pandemi süresince dünyada ve Türkiye’deki tüm gelişmeleri sıkı sıkıya takip ettiklerini belirten Dal, “Türkiye’deki tüm lunaparklar ve eğlence merkezleri ile iletişim halindeyiz. Pandemi süreci bize gösterdi ki, hepimiz üstümüze düşeni yaparak salgın gibi en büyük düşmanın bile üstesinden gelebiliyoruz. Şimdi yeni normalleşme sürecinde eskisi gibi olmasa da bu birliği gösteren vatandaşlarımızın eğlenmek hakkı diyerek tüm önlemlerimizi aldık.” dedi.

Yeni normalleşme sürecinde kapılarını açmak için heyecanlandıklarını belirten Mustafa Dal, “Heyecanımız dorukta. Türkiye’de toplam 120 adet işletme bizimle aynı izni bekliyor. Amacımız tüm misafirlerimizi de bu yoğun ve sıkıcı dönemin ardından ‘sağlıklı’ bir şekilde eğlenceyi yeniden zirveye taşımak.” diye konuştu.

“LUNAPARKLAR YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK”

Lunaparklarda aldıkları önlemlerden de bahseden Mustafa Dal, “Parklarımız pandemi dönemi riskleri ortadan kalkana kadar yüzde 50 kapasite ile çalışacaklar.” ifadelerini kullandı.

Parklara girişlerde mutlaka ateş ölçümü yapılacağını belirten Dal, “Maskesiz ve eldivensiz kesinlikle giriş kabul edilmeyecek. Oyuncaklarda yan yana kimse oturtulmayacak ve personelimiz sürekli kontrolleri gerçekleştirecek.” şeklinde konuştu.

Oyuncakların sürekli dezenfekte edileceğini de vurgulayan Mustafa Dal, “Girişlerde tek sıra ve 2 metre mesafe olacak şekilde, misafirlerimizi kabul edeceğiz. Belirli kapasiteyi aştığı anda, içeri alımları durduracağız.” dedi.

ROLLER COASTER “START” VERMEYE HAZIR

Tuzla Viaport Marina içerisinde bulunan ve Türkiye eğlence turizminin en büyük yatırımlarından biri olan Korsan Adası Tema Park da açılışa gün sayıyor.

İçerisinde Avrupa’nın en hızlı 5’inci Roller Coaster’larından biri olan Red Fire’ın da bulunduğu tema parkta, 30’a yakın birbirinden eğlenceli oyuncak bulunuyor. Roller Coaster’ı da “normalleştirdiklerini” kaydeden Mustafa Dal, “Artık iki kişilik eğlence maalesef bir süre askıya alındı. 2,5 saniyede 110 km’ye ulaşan hız trenimize iki kişilik koltuklara bir kişi oturtacağız.” diye konuştu.