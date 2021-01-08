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    M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

    Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.
    • AA
    • 08.01.2021 - 13:39
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    M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

    Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

    "SEFERLER YAPILAMIYOR"

    Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı.

    Metro İstanbul'un M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler yapılamıyor

    M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza #1

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