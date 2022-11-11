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    Maaş bordrosu nasıl alınır? e-Devlet e-Bordro sorgulama işlemi

    e-Devlet üzerinden birçok belgeye rahatça ulaşılabiliyor. Bu belgelerden birisi ise maaş bardosu. Bu kapsamda da, "Maaş bordrosu nasıl alınır?" sorusu gündeme getirildi.
    • 11.11.2022 - 09:50
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    Maaş bordrosu nasıl alınır? e-Devlet e-Bordro sorgulama işlemi

    e-Devlet uygulaması sayesinde vatandaşlar, birçok belgeye kolayca ve sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyor.

    Zahmetsiz bir şekilde ulaşılan bu belgeler, kamu kurumlarında kullanılıyor.

    Bu belgelerden birisi ise maaş bardosu.. Maaş bardosu, e-Devlet üzerinden rahatlıkla alınabiliyor.

    e-Devlet üzeriden bu belgeyi almak isteyenler ise "Maaş bordrosu nasıl alınır?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Maaş bordrosu nasıl alınır? İşte detaylar...

    Maaş bordrosu nasıl alınır?

    Maaş bordrosu, E-Devlet üzerinden temin edilebiliyor.

    Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Kurumlar kısmından "Hazine ve Maliye Bakanlığı" seçilir.

    Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Bordro Hizmeti seçilir. Gelen ekrandan yıl ve ay seçilerek maaş bordrosuna ulaşılabilir.

    Maaş bordrosu nasıl alınır? e-Devlet e-Bordro sorgulama işlemi #1


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