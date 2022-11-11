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- Maaş bordrosu nasıl alınır? e-Devlet e-Bordro sorgulama işlemi
Maaş bordrosu nasıl alınır? e-Devlet e-Bordro sorgulama işlemi
e-Devlet üzerinden birçok belgeye rahatça ulaşılabiliyor. Bu belgelerden birisi ise maaş bardosu. Bu kapsamda da, "Maaş bordrosu nasıl alınır?" sorusu gündeme getirildi.
- 11.11.2022 - 09:50
e-Devlet uygulaması sayesinde vatandaşlar, birçok belgeye kolayca ve sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyor.
Zahmetsiz bir şekilde ulaşılan bu belgeler, kamu kurumlarında kullanılıyor.
Bu belgelerden birisi ise maaş bardosu.. Maaş bardosu, e-Devlet üzerinden rahatlıkla alınabiliyor.
e-Devlet üzeriden bu belgeyi almak isteyenler ise "Maaş bordrosu nasıl alınır?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Maaş bordrosu nasıl alınır? İşte detaylar...
Maaş bordrosu nasıl alınır?
Maaş bordrosu, E-Devlet üzerinden temin edilebiliyor.
Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Kurumlar kısmından "Hazine ve Maliye Bakanlığı" seçilir.
Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Bordro Hizmeti seçilir. Gelen ekrandan yıl ve ay seçilerek maaş bordrosuna ulaşılabilir.