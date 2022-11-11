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Maaş bordrosu nasıl alınır? e-Devlet e-Bordro sorgulama işlemi

Maaş bordrosu nasıl alınır? e-Devlet e-Bordro sorgulama işlemi

e-Devlet üzerinden birçok belgeye rahatça ulaşılabiliyor. Bu belgelerden birisi ise maaş bardosu. Bu kapsamda da, "Maaş bordrosu nasıl alınır?" sorusu gündeme getirildi.