Maaş farkları ne zaman yatacak 2022? Memur ve emekli 15 günlük maaş farkı bekleniyor!

Maaş farkları ne zaman yatacak 2022? Memur ve emekli 15 günlük maaş farkı bekleniyor!

Milyonlarca memur ve emekli, 15 günlük maaş farkı ve zamlı maaş farkların yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki maaş farkları ne zaman yatacak 2022? Memur ve emekli maaş farkı ayın kaçında ödenecek?

Memur ve emeklilerin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı, Ocak ayının ilk haftasında belli olmuştu.

Öte yandan bu yıl memur ve emeklilere yapılan maaş zammına ilave olarak maaşlara ek zam uygulanacağı açıklanmıştı.

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği ek zam, meclisten onay aldı. Ödeme tarihinin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, 15 günlük maaş farkı ve zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor.

Peki emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Maaş zam farkları ayın kaçında ödenecek? 2022 ek zam sonrası 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı.

Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu nedenle maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.

MAAŞ FARKLARI NEDEN YATMADI?

AK Partili yetkililer, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek." dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.