Maden suyuna limon atmanın inanılmaz etkileri

Yemeklerden sonra midemizi rahatlatmak için tercih ettiğimiz maden suyu ve limon birleşirse ne olur? Bu sorunun cevaplarını okuduktan sonra, limonlu sodayı masanızdan eksik etmeyeceksiniz.

Bir C vitamini kaynağı olan limon, bir araya geldiği ürünlerle faydalarını iki katına çıkarıyor. Tek başına tam bir şifacı olan limon, sirke ile birleşince nazara iyi geliyor.

Nazardan korunmak için sirkeli suya katılan ve evin belirli köşelerine konan limon, her türlü kem gözden uzaklaşmaya yardımcı oluyor.

Bunun dışında tuzla birleştiğinde cilde sürülen ve parlaklık veren limon, tek başına ise hastalıklara ve yaralanmalara karşı kullanılıyor.

Ateşi düşüren ve kızarıklıklara iyi gelen limon, C vitamini sayesinde vücudun daha dinç olmasına katkı sağlıyor.

Sindirim sistemine iyi gelen limon bağırsakları çalıştırarak, zayıflama noktasında kişilere yardım ediyor ve diyet listelerinin başına yazılıyor.

Maden suyu ise tıpkı limon gibi faydaları ile ön plana çıkan oldukça mucizevi bir içecek...

Diş ve kemik gelişimini destekleyen maden suyu; kan basıncını dengeler ve korunmasına büyük katkı verir.

Mide asitlerini dengeleyerek midede oluşan yanmaları giderir bu nedenle maden suyu yemeklerden sonra çok sık tüketilir.

Özellikle ağır yemekler yediğimiz zaman masamızdan maden suyunu eksik etmememiz gerekiyor. Tek tek faydalarını ele aldığımız limon ve soda, bir araya gelince daha büyük etkilere neden oluyor.

Peki, Limon ve maden suyunu birleşirse ne olur, hangi etkileri verir? İşte yanıtı...

LİMON VE MADEN SUYU BİRLEŞİMİ

Soda ile limon birleşirse; mide hazmı daha kolay olur. Mide şişkinliğine iyi gelir ve mideyi tüm gece rahatlatır.

Soda ile limon karışımı; böbreklerdeki ve idrar yollarındaki iltihabı aynı zamanda da taş oluşumunu önler. Bunun dışında taşın kum haline dönüşerek, vücuttan atılmasını sağlar.

Limonlu sodayı gün içerisinde aşırıya kaçmadan tüketmeniz gerekiyor. Gün içinde iki bardak yeterli olacaktır. Ancak yemeklerden sonra tüketmeniz daha faydalıdır.

Soda ve limon karışımı ile gargara yapmak boğaza iyi gelir aynı zamanda da ağızda çalkalamak, diş ve diş etleri için mucizevi bir yöntemdir. Dişlerin parlamasına katkı verir.

Tansiyon düşürücü bir etkiye sahip olan soda ile limon, kalp ve damar hastalıkları için iyidir.

Ayrıca bu karışım tıpkı limonun tek başına verdiği etki gibi; cilt lekeleri ve sivilcelere iyi gelerek taze bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

ÇÖRÇİL YAPIMI

MALZEMELER

1 adet sade soda

1 limon

Az miktarda tuz

YAPILIŞI

Limonun suyunu bir bardağa sıkın ve üzerine 1 çay kaşığı tuz atın. Sonrasında bu karışımı iyice karıştırın.