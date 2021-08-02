Mahkum ve yakınlarını ilgilendiriyor! Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? İşte bitiş tarihi...

Mahkum ve yakınlarını ilgilendiriyor! Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? İşte bitiş tarihi...

Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinlerine dair açıklamalarda bulundu. Binlerce mahkum ve mahkum yakınını yakından ilgilendiren "cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusu gündemde yer alıyor.

Pandemi döneminde açık cezaevindeki hükümlülere izin verilmiş ve geçtiğimiz yıl bu izinler birkaç kez 2 aylık periyotlarla uzatılmıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 31 Ocak tarihine kadar hükümlülerin pandemi nedeniyle izinli sayılmalarında karar kılmıştı.

Milyonlarca hükümlü ve ailesinin son dönemde merak konusu olan "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte Adalet Bakanlığı'ndan son dakika izin açıklaması..

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.

Buna göre 31 Temmuz 2021 tarihinde bitmesi planlanan açık cezaevi izinler 2 ay süreyle tekrar uzatıldı.

CEZAEVİ İZİN AÇIKLAMASI 2021

Yapılan açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre açık cezaevi izinleri 30 Eylül'de sona erecek.