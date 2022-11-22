Mahkumlara af çıkacak mı 2022? 120 bin mahkum için af düzenlemesi...

Mahkumlara af çıkacak mı 2022? 120 bin mahkum için af düzenlemesi...

120 bin mahkum ve ailelerinin gözü, "Mahkumlara af çıkacak mı 2022? 120 bin mahkum için af düzenlemesi..." sorusunun cevabını çevrildi.

Pandemi sebebiyle yaklaşık 120 bin mahkum, açık cezaevlerinden izne gönderildi.

Bu mahkumlar izin sayesinde ailelerine kavuşma şansı bulurken şimdi gözler, af düzenlemesine çevrildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı.

Konu ile ilgili gündemde olan infaz iyileştirmesi hayata geçerse, izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecek.

Bu tahliyeyi bekleyen 120 bin mahkum, "Mahkumlara af çıkacak mı 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Hem mahkumlar hem de mahkumların aileleri, bu konunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Peki, Mahkumlara af çıkacak mı 2022? İşte yanıtı...

Mahkumlara af çıkacak mı 2022?

Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı.

İnfaz iyileştirmesi hayata geçerse; izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecek. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.