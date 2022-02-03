Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Evde kandil simidi yapmak için...

Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Evde kandil simidi yapmak için...

Rahmetin ve bereketin habercisi olan üç aylar başladı. Bugün ise herkesin dualarının kabul olduğu gün yani Regaip Kandili. Peki, Evde mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç aylara girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili, 3 Şubat Perşembe yani bugün idrak ediliyor.

Edilen duaların geri çevrilmediği bu mübarek gecede bazı vatandaşlar oruç tutarken bazıları ise bolca yardım yapmayı tercih ediyor.

Kandilin en güzel geleneklerinden olan kandil simidi ise sofralardaki yerini almak için hazırlanmaya başlandı.

Fırınlardan alınan kandil simidinin dışında ailesi için "mahlepli" kandil simidi yapmak isteyenler kolları sıvadı.

Mutfağa girenler, "Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorusunu araştırmaya koyuldu.

Peki, Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ YAPIMI

MALZEMELER

4.5 su bardağı un

125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker Kandil simidinin üzeri için;

Yumurta

Susam tercih edebilirsiniz.

YAPILIŞI

Bir kapa un ve kabartma tozu dışında tüm malzemeleri ekleyin. Ardından bu karışıma elenmiş olan unu azar azar ekleyip, kabartma tozunu koyarak yoğurmaya başlayın.

Bu karışımı yoğurduktan sonra 5 dakikaya yakın dinlendirmeye bırakın.

Bu arada yumurta ve susamı kaselere koyun. Elinizle hamura simit şekli verdikten sonra; yumurtaya batırıp daha sonra susama bulayın. Bunun akabinde yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinde 180 derecede pişirin. Şimdiden afiyet olsun!