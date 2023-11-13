Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Muhterem Coşan Hanım hayatını kaybetti

Tasavvuf Mürşidi Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, 4 Şubat 2001 günü Hakk'a yürüdü.
Ailede bir acı kayıp daha yaşandı.
Merhum Mehmed Zahhid Kotku’nun kızı, Mahmut Esad Coşan’ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan’ın da annesi Hacer Muhterem Coşan Hanım hayatını kaybetti.
"Asil bir örnek olarak yaşadı"
Oğlu Coşan, annesinin vefatını şöyle duyurdu:
“Sevgili annem, yüreği ömrü boyunca tek hak din olan İslam yolunda sevdayla atarak, metanet ve dirayet timsali karakteriyle saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı. Dünya hayatını bu pazartesi günü tamamladı, mekanı Firdevs Ala olsun.”
Cenaze namazı bilgileri
Muhterem Coşan’ın cenaze namazı 14 Kasım Salı günü, Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak.
Sonrasında ise Eyüp Sultan Kabristanlığı'na defnedilecek.
Babası ile aynı gün vefat etti
Hacer Muhterem Coşan’ın babası Mehmed Zahid Kotku da 13 Kasım günü vefat etmişti.
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