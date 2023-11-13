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Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Muhterem Coşan Hanım hayatını kaybetti

Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Muhterem Coşan Hanım hayatını kaybetti 22 yıl önce vefat eden ilim, fikir ve gönül insanı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Muhterem Coşan Hanım hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran oğlu Muharrem Nureddin Coşan, "Annem, dirayet timsali karakteriyle saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı" ifadelerini kullandı.