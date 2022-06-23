Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırılmıştı.

Mahmut Ustaosmanoğlu 'nun vefat haberini torunu açıkladı

Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular." ifadelerini kullandı.

"Şeyhimiz ahirete irtihal etmiştir"



İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.





İsmailağa Cemaati'nin lideriydi

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı.

16 yaşında icazet alan Mahmut Efendi, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

Vaazlarıyla dikkat çekti

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı.

Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti.1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu.

“İslam’a Üstün Hizmet” ödülünü aldı

2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.

Ustaosmanoğlu’nun eserleri ise şunlardır:

Ruhul Furkan Tefsiri

Sohbetler

Risale-i Kudsiyye

Umre Sohbetleri

Fatiha Tefsiri

Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

Efendi Babam Buyurdu ki

Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

İrşadül Müridin

Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

Tembihat

Mektubatı Mahmudiyye