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    Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

    Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

    İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşamını yitirdiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 03:42
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:37
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    Geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırılmıştı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı

    Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular." ifadelerini kullandı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti #1

    "Şeyhimiz ahirete irtihal etmiştir"

    İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ustaosmanoğlu'nun vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

    Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

    Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti #2

    İsmailağa Cemaati'nin lideriydi

    Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı.

    16 yaşında icazet alan Mahmut Efendi, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

    Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti #3

    Vaazlarıyla dikkat çekti

    1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı.

    Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti.1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu.

    Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti #4

    “İslam’a Üstün Hizmet” ödülünü aldı

    2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.

    Ustaosmanoğlu’nun eserleri ise şunlardır:

    Ruhul Furkan Tefsiri
    Sohbetler
    Risale-i Kudsiyye
    Umre Sohbetleri
    Fatiha Tefsiri
    Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri
    Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı
    Efendi Babam Buyurdu ki
    Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
    Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
    Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
    İrşadül Müridin
    Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
    Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
    Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni
    Tembihat
    Mektubatı Mahmudiyye


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