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    Mahmut Ustaosmanoğlu'na veda

    Mahmut Ustaosmanoğlu'na veda

    İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 11:20
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    İsmailağa cemaati liderini kaybetti.

    Yakın zamanda yaşlılığa bağlı sebeplerle hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.

    Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu.

    Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberinden sonra cemaati yasa boğulurken birçok camiadan isimler taziye mesajları yayınladı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu'na veda VİDEO

    Evine taziye akını

    Dün sabah saatlerinden itibaren cemaat mensupları taziye için Ustaosmanoğlu'nun beykozdaki evine akın etti.

    Mahmut Ustaosmanoğlu na veda #1

    Fatih Camii'nde geceden yer tuttular

    Bugün ise İsmailağa cemaati lideri son yolculuğuna uğurlanıyor.

    Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılacak.

    Cenaze töreni öncesinde gece saatlerinden itibaren camiye gelerek yer tutunalarla beraber sabah saatlerinde ciddi bir kalabalık toplandı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu na veda #2

    Yurt dışından gelenler var

    Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için yurt dışından gelenlerin de olduğu belirtildi.

    Mahmut Ustaosmanoğlu na veda #3

    İsmailağa Cemaati'nin lideriydi

    Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. 16 yaşında icazet alan Mahmut Efendi, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

    Mahmut Ustaosmanoğlu na veda #4

    Vaazlarıyla dikkat çekti

    1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti.1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu.

    Mahmut Ustaosmanoğlu na veda #5

    “İslam’a Üstün Hizmet” ödülünü aldı

    2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.

    Mahmut Ustaosmanoğlu na veda #6

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