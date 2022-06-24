İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanıyor.

İsmailağa cemaati liderini kaybetti.

Yakın zamanda yaşlılığa bağlı sebeplerle hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.

Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu.

Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberinden sonra cemaati yasa boğulurken birçok camiadan isimler taziye mesajları yayınladı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'na veda VİDEO

Evine taziye akını

Dün sabah saatlerinden itibaren cemaat mensupları taziye için Ustaosmanoğlu'nun beykozdaki evine akın etti.

Fatih Camii'nde geceden yer tuttular

Bugün ise İsmailağa cemaati lideri son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Cenaze töreni öncesinde gece saatlerinden itibaren camiye gelerek yer tutunalarla beraber sabah saatlerinde ciddi bir kalabalık toplandı.

Yurt dışından gelenler var

Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için yurt dışından gelenlerin de olduğu belirtildi.

İsmailağa Cemaati'nin lideriydi

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. 16 yaşında icazet alan Mahmut Efendi, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

Vaazlarıyla dikkat çekti

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti.1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu.

“İslam’a Üstün Hizmet” ödülünü aldı

2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.