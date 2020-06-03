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    Makarnanın kardeşi: Sebzeli Noodle

    Vejeteryanlar ve pratik bir yemek arayanların imdadına koşacak bu tarif, çok uzaklardan sofralarınıza geliyor.
    • Özel İçerik
    • 03.06.2020 - 14:01
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    Makarnanın kardeşi: Sebzeli Noodle

    Koronavirüsün etkileri devam ederken, normalleşme adımlarıyla eski yaşantımıza da dönmeye başladık. Yoğun geçen günün ardından şipşak hazır olacak ve karantina günlerindeki maharetlerinizi aratmayacak bir tarifimiz var.

    Uzak Doğu Mutfağı severlerin midesini şenlendirecek bu Noodle’ın malzemelerini gönlünüze göre değiştirebilir, kendi tarifinizi oluşturabilirsiniz.

    Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

    Siz bugün ne pişirdiniz?

    Sebzeli Noodle Tarifi VİDEO

    SEVENİ ÇOK: SEBZELİ NOODLE

    Makarna tutkunlarının bayılarak yediği Noodle, lezzetiyle ve renkli sunumuyla tadanlarda tam not almak için tabaklarınızda…

    Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

    MALZEMELER

    • 500 gr noodle
    • 1 adet soğan
    • 1 adet havuç
    • ½ adet sarı biber
    • ½ adet kırmızı biber
    • 1 adet kabak
    • 4 adet kestane mantarı
    • 3 diş sarımsak
    • 3 dilim zencefil
    • 100 gr haşlanmış brokoli
    • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 4 yemek kaşığı soya sosu

    YAPILIŞI

    1. Bütün sebzeleri jülyen biçimde doğrayın ve pişme sürelerine göre sırasıyla zeytinyağlı wok tavada; soğanı, havucu, biberleri, kabağı, kestane mantarını soteleyin. Ardından sarımsak ve zencefili de ilave edip karıştırın.

    2. Soya sosunu sotelenen sebzelere ekleyip 1-2 dakika çektirin.

    3. Haşlanmış noodle ve haşlanmış brokolileri wok tavaya alıp, sebzelerle karıştırıp servis edin.

    Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

    [email protected]

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