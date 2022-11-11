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    Malatya Tohma Kanyonu'na sonbaharın renkleri hakim oldu

    Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharda tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor.
    • 11.11.2022 - 00:47
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 01:02
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    Malatya Tohma Kanyonu'na sonbaharın renkleri hakim oldu

    Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran ilçe, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle dikkati çekiyor.

    Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

    Sonbahar manzarasıyla doğa tutkunlarını cezbediyor

    Kanyonun ortasından asırlardır akan Tohma Çayı ve etrafındaki selvi, çınar, söğüt ve incir ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi eşsiz sonbahar manzarasıyla doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor.

    AA'nın haberine göre, Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dingin bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor.

    Malatya Tohma Kanyonu na sonbaharın renkleri hakim oldu #1

    Malatya Tohma Kanyonu na sonbaharın renkleri hakim oldu #2

    Malatya Tohma Kanyonu na sonbaharın renkleri hakim oldu #3

    Malatya Tohma Kanyonu na sonbaharın renkleri hakim oldu #4

    Malatya Tohma Kanyonu na sonbaharın renkleri hakim oldu #5

    Malatya Tohma Kanyonu na sonbaharın renkleri hakim oldu #6

    Malatya Tohma Kanyonu na sonbaharın renkleri hakim oldu #7

    Malatya Tohma Kanyonu na sonbaharın renkleri hakim oldu #8

    Malatya Tohma Kanyonu na sonbaharın renkleri hakim oldu #9


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