Şanlıurfa ve Adıyaman'a özgü çiğköfteyi Malatya usulü nasıl yaparız? Malatya usulü çiğköftenin yapımını yerinden öğrenmek için haberimizi

Bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanan ve pişirilmeden tüketilen yöresel bir yiyecek olan çiğ köfte, ülkemizin en sevilen sokak lezzetlerinden biridir.

Çiğköfte Şanlıurfa ve Adıyaman'ın dışında; birçok ilde de yöresel farklılıklar gösterebiliyor.

MALATYA USULÜ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Uzun süre yoğurma ve ustalık isteyen bir yiyecek olan çiğköftenin, Malatya'da nasıl yapıldığını sizler için yerinden öğrendik.

Malatya'da çiğköfte ustası, kameralarımıza 'Malatya usulü çiğköfte' tarifini anlattı.

"15 FARKLI BAHARAT KULLANIYORUZ"

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yapılan çiğköfteden farklı olarak 15 çeşide yakın baharat koyduğunu belirten usta, "Urfa ve Adıyaman, baharat koymazlar. Bence baharat ayrı bir lezzet veriyor. Ben buna 15 çeşite yakın kişnişidir, sumağıdır, nane, reyhan, isot, kırmızı pulbiber.. Hepsini görürsün. En önemli farkı sumak ile reyhandır" dedi.

Malatya usulü çiğköfte nasıl yapılır? VİDEO