Malatya'da 3 bin kahve fincanı ile koleksiyon yaptı

Malatya'da 3 bin kahve fincanı ile koleksiyon yaptı

Deniz Kendirli 20 yıl önce kahve fincanı biriktirmeye başladı. 3 bine yakın fincan biriktiren Kendirli, koleksiyonunu evinde sergiliyor.

Malatya'da yaşayan 42 yaşındaki Deniz Kendirli, 3 bin adet kahve fincanı biriktirdi.

2001 yılında babaannesinden kalan, kulpu kırık kahve fincanıyla koleksiyona başladığını söyleyen Kendirli, "Kahveyi seviyor oluşum, fincanlara olan ilgimi tetikledi." dedi.

FİNCANLARIN MÜZEDE SERGİLENMESİNİ İSTİYOR

Deniz Kendirli, aradan geçen 20 yıl içerisinde mesleği gereği gittiği farklı ülke ve şehirlerden satın aldığı fincanları biriktirmeye başladı.

Bugüne kadar 3 bin çeşit kahve fincanı biriktiren Kendirli, oluşturduğu koleksiyonunu evinin bir odasında sergilemeye başladı.

Odasını fincanlarını sergileyecek şekilde tasarlayan Kendirli, 10'u aşkın ülkeye ait fincanlarının müzede sergilenmesini istiyor.

1800'LÜ YILLARA AİT FİNCANLAR VAR

Aralarında 1800'lü yıllara ait olan fincanların da bulunduğu ve üzerindeki motifler, tasarımlar ve şekiller ile dikkat çeken koleksiyonunu 20 yılda oluşturduğunu anlatan Deniz Kendirli, "Değişik yerlerden, değişik ülkelerden fincan topluyorum.

Babaannemden kalan fincan ile başladığım bu merak 20 yıl içerisinde 3 bin fincan ile adeta koleksiyona dönüştü.

Kahveyi seviyor oluşum, fincanlara olan ilgimi tetikledi." dedi.

"TOPLAMAYA DEVAM EDİYORUM"

Hala gittiği yerlerde farklı fincanları toplamaya devam ettiğini anlatan Kendirli, "Halen toplamaya devam ediyorum. İlk başta böyle bir planım yoktu.

Almanya, Fransa, Japonya, Çin gibi ülkelerden fincanlar aldım, hala gittiğim şehir ve ülkelerde farklı bulduğum, bende olmayan fincanları satın alarak koleksiyonuma dahil ediyorum.

Fincanlarımın herkesin görebileceği bir müzede sergilenmesini istiyorum." diye konuştu.



