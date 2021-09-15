Hayata yaptığı iş ile sıkıca tutunan fedakar anne, yeni insanlarla tanışıp bir şeyler üretmenin kendisine iyi geldiğini ifade etti.

Malatya’da eşinden ayrıldıktan hayata sımsıkı sarılan 42 yaşındaki Melahat Aydemir, önce dikiş nakış kursuna başladı, ardından da yarım bıraktığı eğitimini tamamladı.

Aydemir, kadınların kendilerine güvendikleri takdirde her şeyin üstesinden geleceğine inanıyor.

Ev hanımı olan ve eşinden ayrıldıktan sonra 2’si üniversite, 1’i lise öğrencisi olan 3 erkek çocuğuna bakmaya başlayan Aydemir, dikiş nakış işiyle uğraşarak evinin geçimini sağlıyor.

"HAYATA DAHA SIKI BAĞLANDIM"

Bir şeyler üreterek kendisini iyi hissettiğini belirten Aydemir, “Bu kursa başladıktan sonra sosyal çevrem oldu. Hayata daha sıkı bağlandım. İnsanlarla tanışmak, bir şeyler üretmek insana kendini iyi hissettiriyor. Maddi anlamda da ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Bana çok şey kattı kendimi geliştirdim. Bir şeyler üretmek yani bir kadının yapamayacağı hiçbir şey olmadığını anladım.

Malatya'da 3 çocuğuna bakan kadın, yarım kalan eğitim hayatını tamamladı ViDEO







"BAŞKA ALANDA DA KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Yarım bıraktığım okullarımı tamamladım. Liseyi şu anda dışarıdan okuyorum. Bu işin kalfalık belgelerini aldım. Başka alanda da kendimi geliştirdim. Yemek üzerine de kurslara gittim. İş olarak da çalışıyorum. Şef aşçılık yaptım. Ama bu işi daha çok ilgimi çektiği için bunu üzerine yöneldim.” ifadelerini kullandı.





"YETER Kİ KENDİLERİNE GÜVENSİNLER"

Kadınların, isterse yapamayacağı şey olmadığını ve kendi ayakları üzerinde durabileceklerine inandığını ifade eden Aydemir, “Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok, yeter ki kendilerine güvensinler. Her kadının mutlaka bir el becerisi, bir yeteneği kabiliyeti vardır. Önemli olan kendilerine güvenip, bununla uğraşıp bir yerlere başvurup, kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerine inanıp bunu başarmalarını istiyorum.





"HİÇ KİMSEYE İHTİYACIM YOK ŞU AN"

Tek yapacakları şey kendilerine güvenmek, hiç kimseye bağlı kalmadan yapsınlar denesinler. Ben yaptım iyi ki de yapmışım, iyi ki de hiç kimseye ihtiyacım yok şu an iyi ki de hala devam ediyorum. Daha iyi yerlere gelmek dileğiyle diyorum.” şeklinde konuştu.



