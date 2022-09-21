Malatya’da 80 metre derinliğindeki korku mağarasına girilmiyor

Bugüne kadar dibine kimsenin ulaşamadığı mağara, bölge halkı tarafından korku mağarası olarak anılıyor. Öte yandan bölgenin kurt, tilki ve yarasa gibi hayvan türlerine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 1750 rakımlı mağara, yabani hayvanların yaşam alanı oldu.

Bölge halkının 'korku mağarası' olarak adlandırdığı bölge kurt, tilki, kirpi, yarasa gibi birçok hayvan türüne ev sahipliği yapyor.

Öte yandan 3 kilometrelik zorlu bir yolcuğu bulunan mağaranın dibine kimsenin ulaşamadığı öne sürülüyor.

"Dar bir girişten sonra iki büyük galerisi bulunuyor"

Bölgede turist rehberliği yapan Kemal Kurt, mağaranın karstik özelliğinin bulunduğunu belirterek, ”Mağaraya 3 kilometre zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılıyor. Bölge halkının korku mağarası adını verdiği mağara 80 metre derinliğinde. Dar bir girişten sonra iki büyük galerisi olan mağarada çeşitli yaban hayvanları yaşıyor.” dedi.

"Vatandaşlar bölgeyi ziyaret etmekten korkuyor"

DHA'nın aktarımına göre; mağaradaki gizem ve yabani hayvanlardan dolayı vatandaşların ziyaret etmeye korktuğunu kaydeden Kurt, “Mağaraya girdiğinizde kurt, tilki, kirpi, dağ keçisi ve yarasa gibi çeşitli yaban hayvanları ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda vatandaşlar bölgeyi ziyaret etmekten korkuyor. Ulaşımı bölgedeki sarp yapı nedeniyle oldukça zor olan mağara turizme kazandırılabilir. Bu yapılabilirse ilçemiz için önemli bir nokta olabilecek bir mağara.” diye konuştu.

















