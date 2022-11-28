Bir kulübede yaşayan ve ilçe halkı arasında “Arapgirli Tarzan” olarak bilinen 63 yaşındaki Ümit Aydın, yaz kış demeden şortuyla buz gibi suya giriyor.

Malatya'da soğuk havaya aldırış etmeden üzerindeki şortla yaşayan 63 yaşındaki Ümit Aydın bulunduğu ilçede hemen hemen herkes tarafından tanınmaya başladı.

Arapgir ilçesi Kayaarası kanyonunda yaklaşık 25 yıldır sadece üzerindeki şortla yaşayan ve halk arasında "Arapgirli Tarzan" olarak adlandırılan Ümit Aydın, mevsim fark etmeksizin üzerinde sadece bir şortla suya girerek türkü söylüyor.

Temiz havanın tadını doyasıya çıkarıyor

Doğu illerinin buz tuttuğu şu günlerde kulübesine kurduğu kuzine sobasında bir taraftan kumpir pişiren Aydın diğer taraftan da bir elinde klarneti diğerinde cümbüşüyle türkü söyleyerek temiz hava ve doğanın tadını çıkarıyor.

Malatya'da Arapgirli Tarzan'a soğuk işlemiyor ViDEO







Eksi 10 derece de suya giriyor

Kış aylarında eski 10 derece de suya girdiği bilinen Aydın, közde çayını da ihmal etmiyor ve bölgeyi ziyaret edenlere de çevreyi kirletmemesi konusunda uyarılarda buluyor.

Yaz aylarında yüzmektense kar yağışının gerçekleştiği zamanlarda suya girmeyi tercih ettiğini ifade eden Aydın, "Kış aylarında su daha güzel oluyor, suya girince ısınıyorum." dedi.





Su sıcak olunca morali bozuluyor

İHA'nın haberine göre vatandaşları Arapgir’e davet eden Aydın, "Suya girmeden önce arkadaşa sordum hava sıcaklığının beş derece olduğunu söyledi. Moralim bozuldu, eksi 10-15 derece olsaydı daha güzel olurdu. Şimdilerde suyumuz daha temiz, hava serin, su güzel. İnsanlarımız gelsinler vadimizi gezsinler. Herkesi Arapgir’e bekliyoruz buyurun gelin." diye konuştu.



