Malatya'da askerin boğazına şeker kaçan çocuğu kurtarma anları

AA

Malatya'daki Mişmiş Park Fuar Alanı'ndaki çadır kentte 2. Ordu Komutanlığına bağlı İstihkam Alayı'nda görevli uzman çavuş Serkan Doğan, nöbetçi olduğu akşam arkadaşlarıyla vatandaşlara yardım malzemesi dağıtıyordu.

O sırada anne Nimet Taşdemir, nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki oğlu Burak ile malzeme dağıtılan alana yardım için geldi.

Uzman çavuş Doğan, Burak Taşdemir'i şoka giren annesinden alarak müdahale etti. Çocuğa "Heimlich manevrası" uygulayan Doğan, Burak'ın nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı.

Doğan, müdahalesinin ardından Taşdemir'in nefes yolunu kontrol edip annesine teslim etti.

Çadırda eşi ve 4 çocuğu ile yaşayan anne Nimet Taşdemir, AA muhabirine, oğlunun şekeri çiğnemeden yuttuğunu söyledi.

Akrabalarının çocuğun kusmaya çalıştığını fark ettiğini anlatan Taşdemir, şunları söyledi:

Ondan sonra bir baktım ki kalabalık çadıra sesleniyor. Sonra çıktım ki ne göreyim? Çocuğumun gözleri böyle yukarı dikilmiş. 'Burak' diyorum ses vermiyor, ondan sonra hemen kucağıma aldım buraya koştum. O anda çok korktum. Çünkü gözlerini tavana diktiği görünce o kadar korktum ki. Yani direkt dedim ki olsa olsa askerler kurtarır. Zaten bir şey olunca hemen askerlere koşuyorum sağ olsunlar. Allah askerimizden, devletimizden razı olsun. Başımızdan eksik etmesinler.