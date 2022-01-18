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    Malatya’da çocukların tepsiyle kar keyfi

    Malatya'da kar tatilini fırsat bilen çocuklar kendini sokağa atarak tepsilerle kayak keyfi yaptı.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 23:13
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    Malatya’da çocukların tepsiyle kar keyfi

    Malatya'da uzun bir aradan sonra yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi.

    Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar tatil edildi.

    ÇOCUKLAR TEPSİLERLE KAYDI

    Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise kendilerini dışarı atarak kartopu oynayıp tepsilerle kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.

    Malatya’da çocukların tepsiyle kar keyfi #1

    Malatya’da çocukların tepsiyle kar keyfi #2

    Malatya’da çocukların tepsiyle kar keyfi #3


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