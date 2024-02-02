Malatya'da depremde yola savrulan cep telefonu sayesinde kurtuldular Malatya'daki depremde çöken evden sokağa savrulan cep telefonunu açan kişinin ihbarıyla kurtarılan Ekin ailesi, bir yandan yaşadıklarını unutamazken, hayata tutunmaya çalışıyor.

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AA & Ensonhaber

Malatya'nın depremle sarsılan Niyazi Mısri Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Ekin ailesi, 6 Şubat'taki felaketin ardından hayata yeniden tutunmaya çalışıyor. Depremin vurduğu anlarda çöken evlerinin enkazında mahsur kalan Ekin ailesi, umutsuz bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı.

Sokağa fırlayan cep telefonu, hayatlarını kurtardı

İlhami Ekin'in cep telefonu, deprem anında evleri çökerken sokağa fırladı. Bu telefonu tesadüfen bulan bir yabancı, Ekin ailesinin yakınlarına acil bir şekilde evlerinin çöktüğü haberini iletti.

Olay yerine yetişen akrabaları, bir aile trajedisine tanıklık etti. Baba İlhami, anne Songül, kızları Tuba ve Suna ile oğlu Muhammed Ekin, enkaz altında yaklaşık 6 saat sonra kurtarılabildi. Ancak, maalesef Muhammed Ekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı aile üyeleri ise tedavi altına alındı.

Ekin ailesi, kaybettikleri fertleriyle başa çıkmaya çalışırken, depremin yaralarını sarmaya ve yeniden inşa etmeye çalışan Malatya halkının acı bir yansıması haline geldi.

"Allah devletimizden razı olsun, biz razıyız"

Acıbadem Konteyner Kent'te kalan İlhami Ekin, AA muhabirine, çok zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Deprem gününü anlatmakta zorlandığını ifade eden 58 yaşındaki Ekin, "Yaşadıklarımızı dile dökemiyorum. O gün kıyametti, anlatmak çok zor. Oğlum vefat etti, lise son sınıftaydı, tatlıydı, namazındaydı. Allah o günleri geri vermesin." dedi.

Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördüğünü anlatan Ekin,

Ben biraz toparlandım, artık yürüyorum. Tam iyileşmesem de yürüyorum. Bir kızımın burun kemiği içeri girdi, ameliyat olması gerekiyor, rahat nefes alamadığı için yatamıyor, uyuyamıyor.

diye konuştu.

"Devletimiz bize çok iyi baktı"

Ekin, kızı Suna'nın ise henüz tam anlamıyla yürüyemediğini dile getirerek, "Kızım artçılardan korktuğu için hastanede kalamıyor. Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen araçla fizik tedaviye gidiyor." ifadesini kullandı.

İhtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirten Ekin, "Devletimiz deprem sürecinde bize çok iyi baktı, yanımızda oldu." dedi.

Emekli İlhami Ekin, eşinin, bakıma muhtaç kızının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: