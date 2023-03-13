Malatya'da depremzede anne enkaz altındaki oğlunu arıyor Malatya'da yıkılan evin enkazından sağ çıkan Serap Gül, yan odada yatan oğlundan aradan geçen zamanda haber alamadı.

Elazığ’da yaşayan Serap Gül, işi için Malatya’ya taşınmaya karar verdi.

Anne ve 16 yaşındaki oğlu Mustafa Eren Suvay, ev tutup taşınana kadar bir arkadaşında misafir olarak kalmaya başladı.

Kaldıkları bina, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde çöktü.

Anne Gül, 9 saat sonra vatandaşlar tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1,5 gün sonra enkaz başına giden anne, oğlundan hiçbir iz bulamadı. Hastanelere, morglara, mezarlıklara bakan çaresiz anne, bir aydan fazla süredir her yerde oğlunu arıyor.

600 farklı cansız bedene baktı

Oğlunu bulmak için 600 farklı cansız bedene baktığını dile getiren acılı anne, oğlunun bir an önce bulunmasını istiyor.

"Çökün demeye kalmadan saniyelik oldu"

Deprem anını anlatan Serap Gül, şunları söyledi:

Depremde arkadaşlarla beraber oturuyorduk. Çocuklar ayrı bir odada yatıyordu. Biz de bazanın dibinde oturuyorduk. Çökün demeye kalmadan saniyelik oldu. Bir arkadaşım beyin kanaması geçirdi, öbür arkadaşım ayakta yakalandı ve öldü. Ben yaralı çıktım. Bir buçuk gün sonra enkazın başına gittim. Enkaz kalkana kadar çocuğumun ne cesedini ne dirisini bulabildim. Elazığ’da oturuyordum, iş için Malatya’ya gittim. Oğlumu da alarak arkadaşımın evinde kalmaya başladık. Ramazan ayı sonrası ev tutmayı planlıyorduk ama deprem olacağını düşünemedik.

"Bu çaresizlik beni yıprattı"

Oğlunu bulabilmek için birçok yere başvurduğunu ifade eden Gül, şu ifadeleri kullandı: