Malatya’da depremzedeler için yapılan konutlar teslim aşamasına geldi

Malatya’da depremzedeler için yapılan konutlar teslim aşamasına geldi

Büyük Sivrice depreminin vurduğu illerin başında gelen Malatya’da depremzedeler için inşa edilen konutlar bitirildi. Bin 999 konuttan 678’i kısa süre sonra hak sahiplerine teslim edilecek.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sonrası evlerin büyük hasar gördüğü Malatya’da, depremzedeler için yapılan konutların birçoğu tamamlandı.

Kent genelinde 5 bine yakın TOKİ Konutu inşa edilirken, Battalgazi ilçesinde de Orduzu Mahallesi’nde bulunan Gelincik Tepesi mevkisinde 1.999 konut inşa edildi.

Yatay mimari ve modern bir şekilde yapılan konutlar teslim edilme aşamasına gelirken, bölgenin alt ve üst yapı çalışmaları da son sürat devam ediyor.

ŞİDDETLİ DEPREMLERE KARŞI DAYANAKLI

İnşası süren deprem konutlarıyla birlikte Malatya’ya yeni alt merkezler kazandırılmış olacak.

Tüm sosyal donatı alanları ile birlikte inşa edilen bu konutlar, zeminin sağlamlığından dolayı yüksek şiddetli depremlere karşı da dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

İLK ETAPTA 678 KONUT TESLİM EDİLECEK

Yapımı tamamlanan konutlardan 678’i teslim aşamasına geldi. Yaklaşık 10 gün içinde evler sahiplerine kura çekimi ile teslim edilecek.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, büyük depremin gecesinde İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Sağlık Bakanlarının bölgeye geldiğini, bir gün sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremzedeleri ziyaret ettiğini hatırlatarak, “O gün de Cumhurbaşkanımızın dediği üzere depremzedelerin evlerinin 1 yıl içinde tamamlanacağını ifade etmişti. Bugün de Allah’a hamdolsun 1 yıl sonra hak sahiplerimize evlerini teslim ediyoruz.” dedi.

KENTTE 5 BİN YENİ KONUT İNŞA EDİLDİ

Malatya’da depremden etkilenen Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt’ta toplamda 5 bininin üzerinde konutun inşa edildiğini ifade eden Kahtalı, hak sahiplerine de önemli kolaylıklar sağlandığına dikkat çekti.

Depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan depremzedelere evleri 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl faizsiz şekilde verildiğini belirten Kahtalı, “Toplam maliyetin de yaklaşık yüzde 45’ini devlerimiz karşılayacak.” diye konuştu.